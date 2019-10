Motiunea de cenzura, citita in Parlament - UPDATE

motiune google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: In aceste momente este citita motiunea de cenzura in plen. Stire initiala: Florin Iordache a anuntat ca motiunea de cenzura va fi citita astazi si ca va fi votata sambata. ”Programul pe care Birourile Permanente Reunite l-au stabilit: Pentru astazi la ora 15:00 e citirea si sambata la ora 11:00 dezbaterea si votul. Ce a invocat domnul Ponta la iesire este ca daca nu va fi cvorum va urma un nou BPR care va stabili o alta data a motiunii.” a explicat Florin Iordache. Viorica Dancila, despre motiunea de cenzura: Nu vor fi pesedisti care sa voteze ”Eu am invocat urmatorul lucru: cei 237 care au semnat inseamna ca au si citit ceea ce au semnat. In consecinta, se pot exprima si sam ...