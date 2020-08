Motiunea de cenzura initiata in 17 august nu poate fi dezbatuta si votata in alta sesiune ordinara si extraordinara

Motiunea de cenzura initiata la data de 17 august, avand continutul prezentat in sesiunea extraordinara din data de 20 august, nu poate fi dezbatuta si votata in alta sesiune ordinara si extraordinara decat cu incalcarea dispozitiilor art. 113 alin. (4) din Constitutie, sustine Guvernul in punctul de vedere transmis Curtii Constitutionale.