Motiunea de cenzura "Omar Hayssam"

Vom numi "strategia Omar Hayssam" acea strategie prosteasca si iresponsabila prin care un grup de nerozi aflati in bucluc incearca sa genereze o criza pe care tot ei sa o rezolve, pozand astfel in salvatori. In realitate, insa, strategii de tip Omar Hayssam scapa lucrurile de sub control, planul lor transformandu-se intr-o cumplita tragedie.