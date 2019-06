Motiunea de cenzura pentru demiterea Guvernului Dancila a fost respinsa

Camera Deputaţilor şi Senatul au respins, marţi, în plenul reunit, moţiunea de cenzură depusă de partidele de opoziţie pentru demiterea Guvernului Dăncilă. Au fost 202 voturi pentru şi 7 abţineri. Ca să fi trecut moţiunea erau necesare 233 de voturi. Camera Deputaţilor şi Senatul au dezbătut şi au votat, marţi, în plen reunit, moţiunea de The post Moţiunea de cenzură pentru demiterea Guvernului Dăncilă a fost respinsă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.