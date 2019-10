Motiunea de cenzura va fi dezbatuta si votata in Parlament

Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă va fi dezbătută şi votată joi în Parlament. Moţiunea, intitulată "Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgenţă!", are 237 de semnături de la parlamentari PNL, USR, PMP, PRO România, ALDE, UDMR, minorităţi naţionale, dar şi două de la PSD, conform liderului liberalilor, Ludovic Orban. Iniţiatorii moţiunii de cenzură solicită votul parlamentarilor pentru demiterea Guvernului, considerat "cel mai nociv" din ultimii 30 de ani şi arată că, imediat după acest moment, opoziţia va propune "cea mai bună soluţie guvernamentală pentru români", anticipându-se că soluţia benefică este un "guvern suplu", cu 15 ministere. "Doamnelor şi domnilor senatori şi deputaţi, faceţi un bine României şi românilor şi votaţi demiterea celui mai nociv guvern pe care l-a avut ţara în ultimii 30 de ani. Demiteţi Guvernul PSD prin votul dumneavoastră şi salvaţi, astfel, ceea ce se mai poate salva din economia României, din sistemul de învăţământ, din sistemul de sănătate, din instituţiile statului român. Orice zi cu Guvernul Dăncilă la putere înseamnă oportunităţi ratate pentru România, subdezvoltare şi adâncirea problemelor macroeconomice. Demiterea Guvernului Dăncilă reprezintă o condiţie esenţială pentru intrarea României în normalitate. Această moţiune ne oferă şansa să reconstruim România din temelii. (...) Votul dumneavoastră pentru moţiunea de cenzură este un vot esenţial pentru a reda speranţa românilor de pretutindeni că România se poate întoarce la normalitatea mult aşteptată. Imediat după demiterea Guvernului PSD, opoziţia va propune cea mai bună soluţie guvernamentală pentru români şi pentru România. Aceasta va fi, evident, aşa cum ne spune Constituţia, rezultatul consultărilor dintre Preşedintele României şi partidele politice parlamentare. Putem să anticipăm încă de acum faptul că soluţia benefică pentru România înseamnă un guvern suplu, european, cu 15 ministere, format dintr-o echipă de oameni competenţi, care au demonstrat profesionalism, integritate şi responsabilitate în întreaga lor carieră", se arată în textul moţiunii de cenzură. Iniţiatorii susţin că soluţia după demiterea Guvernului PSD înseamnă şi adoptarea unui program de guvernare responsabil, orientat către dezvoltarea şi modernizarea ţării şi către prosperitatea reală a fiecărui român. "Vom putea reaşeza România pe drumul ei firesc: prin investiţii publice majore, prin utilizarea fondurilor europene, printr-o creştere economică solidă bazată pe producţie şi exporturi, prin servicii publice de cea mai bună calitate", se afirmă în moţiune. În document se arată că Guvernul nu mai are majoritate parlamentară şi nu mai are legitimitatea politică pentru a guverna ţara. * Pentru ca moţiunea de cenzură să fie adoptată de Parlament sunt necesare 233 de voturi. Potrivit configuraţiei parlamentare, grupurile care susţin moţiunea au: PNL - 95 de membri, USR - 40 de membri, UDMR - 30 de membri, PMP - 12 membri, iar PRO Europa - 41 de membri. Acestora li se adaugă 19 senatori neafiliaţi, provenind de la ALDE şi PRO România, dar şi o parte dintre cei 17 deputaţi ai minorităţilor naţionale. De cealaltă parte, grupurile PSD, care susţin Guvernul, au 202 membri, cărora li se adaugă parlamentarii neafiliaţi, cel puţin şase, care au fost excluşi din ALDE după ce au acceptat nominalizări de posturi în Guvern sau au dorit să rămână alături de social-democraţi. Votul la moţiunea de cenzură este secret cu bile. Partidele de opoziţie, semnatare ale moţiunii de cenzură, au susţinut că vor avea mai multe voturi în favoarea acesteia decât numărul semnăturilor, iar, pe de altă parte, liderii PSD şi-au exprimat convingerea că moţiunea nu va fi adoptată. * Liderul liberal Ludovic Orban a declarat că PNL este mobilizat pentru moţiunea de cenzură, menţionând că toţi parlamentarii vor vota la vedere şi că, din calculele sale, vor fi cel puţin 244 de parlamentari care vor vota în favoarea moţiunii. "PNL este mobilizat la maximum pentru a asigura reuşita moţiunii de cenzură. Toţi parlamentarii PNL vor fi prezenţi şi vor vota la vedere în favoarea moţiunii de cenzură. Echipele de negociere ale PNL au continuat discuţiile pe tot parcursul acestei săptămâni cu parlamentari independenţi, din PSD sau din grupul minorităţilor naţionale pentru a convinge un număr cât mai mare de parlamentari, în afara celor 237 de parlamentari care au semnat moţiunea de cenzură, să vină la vot şi să voteze în favoarea moţiunii de cenzură. (...) Până în prezent avem şapte parlamentari care au promis că vor veni la vot şi că vor vota moţiunea de cenzură - 244 este pe socoteala noastră, dacă vor vota moţiunea de cenzură şi cei trei parlamentari care şi-au anunţat trecerea la PRO România, se poate spune că suntem la 247", a afirmat Orban. * Preşedintele USR, Dan Barna, s-a arătat încrezător că moţiunea de cenzură va fi adoptată şi a menţionat că în cazul în care aceasta va trece, Uniunea Salvaţi România îi va cere preşedintelui să folosească toate pârghiile pe care le deţine pentru a convinge partidele de opoziţie să intre "în logica de anticipate". "Moţiunea are toate şansele să treacă, sunt încrezător. Există de data aceasta premise credibile şi consistente să reuşim în sfârşit să scăpăm de acest coşmar pe care l-a reprezentat guvernarea PSD. Sperăm că acest al treilea guvern PSD să fie şi ultimul pe care îl are România pentru o perioadă bună de timp. Colegii mei, senatorii şi deputaţii USR, vom fi prezenţi la moţiune, vom vota la vedere", a spus marţi liderul USR. * Moţiunea de cenzură are şanse serioase să treacă, la fel ca în anul 2012, cel mai important aspect fiind ce va urma după acest moment, a declarat marţi şi liderul PRO România, Victor Ponta. "Am mai trecut prin moţiuni de când sunt parlamentar. Cred că aceasta este o moţiune, ca şi în 2012, care are şanse serioase să treacă. Şi cred că va trebui să ne gândim la ce va fi după. Cel mai important lucru după este să facem un buget pe 2020, după cel din 2019 care a fost evident făcut pe acte false şi pe documente şi pe date false, şi care să ne asigure că totuşi şi partea socială şi partea economică se relansează în România. O să vedem săptămâna viitoare. Eu cred că asta trebuie să facem pentru binele României", a precizat Ponta, reafirmând că este necesar un alt guvern, "care să repare lucrurile rele făcute în ultimii trei ani". * Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, susţine că moţiunea de cenzură va trece şi că premierul Viorica Dăncilă îşi face ''singură curaj'' în condiţiile în care, în prezent, opoziţia este mai numeroasă. "Calculele sunt făcute. Însă, după cum vedeţi, fiecare pare să aibă calculul lui. Dacă stau şi mă uit, o văd pe doamna Dăncilă foarte disperată, îşi face curaj singură şi, pe de altă parte, din discursul pe care l-a ţinut ieri, încearcă să fâlfâie tot felul de ameninţări, să le spunem aşa, care ar plana asupra parlamentarilor PSD în cazul în care votează moţiunea, ceea ce dovedeşte că pentru un număr de parlamentari din PSD votarea moţiunii este o opţiune. Dincolo de faptul că în momentul de faţă raportul majoritate-opoziţie s-a schimbat, adică în momentul de faţă opoziţia este mai numeroasă, strict dacă numărăm voturile din opoziţie, există şi această intenţie manifestă a unor parlamentari PSD, care sunt conştienţi de faptul că guvernarea s-a epuizat, să voteze moţiunea de cenzură. Eu am convingerea că mâine moţiunea de cenzură va trece", a declarat Tăriceanu miercuri. El a adăugat că cei 20 de parlamentari de la ALDE care au semnat moţiunea vor şi vota în favoarea ei. * Parlamentarii PMP vor vota la vedere în favoarea căderii Guvernului Dăncilă, la moţiunea de cenzură, a anunţat luni preşedintele partidului, Eugen Tomac. "Joi la moţiunea de cenzură toţi parlamentarii PMP fără nicio excepţie vor vota la vedere pentru căderea Guvernului Dăncilă. Am vrut să transmit acest mesaj pentru că au existat tot felul de speculaţii pe această temă şi dacă alţii vor să trădeze actul de opoziţie, şi anume, moţiunea de cenzură, să se uite în curtea lor, la noi lucrurile sunt destul de clare, suntem partid de opoziţie şi ne vom face rolul de partid de opoziţie până la capăt. (...) România are nevoie de un guvern politic din punctul nostru de vedere, pentru că politica nu este facultativă şi trebuie să-ţi asumi în momente de criză şi actul guvernării. Vom milita pentru un guvern politic", a adăugat preşedintele PMP. * Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că Uniunea a decis să susţină moţiunea pentru că, "în acest moment, guvernarea bună nu este posibilă cu acest Guvern". "Nu văd premisele unei guvernări bune şi cred că într-un astfel de moment e bine să pui punct şi să încerci să faci altceva decât ceea ce s-a făcut până acum", a apreciat Kelemen Hunor. El a afirmat că va susţine un guvern în jurul PNL, dacă moţiunea de cenzură va trece, subliniind că Uniunea nu este interesată în acest moment să intre la guvernare şi nici nu a pus condiţii pentru a vota moţiunea, pentru că nu ar avea ce să negocieze pentru perioada de un an care a rămas până la alegerile parlamentare, timp în care va exista un executiv ''de tranzit". * La rândul său, liderul Grupului minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian, a declarat că o jumătate dintre deputaţii grupului vor vota în favoarea moţiunii de cenzură. "Jumătate din membrii grupului vor vota moţiunea de cenzură", a precizat el. * Prim-ministrul Viorica Dăncilă a declarat în mai multe rânduri că are convingerea că moţiunea de cenzură nu va fi adoptată şi a negat ipoteza că rectificarea bugetară ar viza "mituirea" unor parlamentari. "Moţiunea nu va trece şi Guvernul nu va cădea. Cred în responsabilitatea membrilor Parlamentului, cred că pot să facă o diferenţă între un guvern cu un program de guvernare şi o moţiune de cenzură foarte subţire, care nu spune nimic. Cred că mulţi dintre membrii Parlamentului care au semnat această moţiune mâine nu vor vota, pentru că la întoarcere în colegiile lor vor trebui să explice primarilor lor de ce nu mai pot continua programele PNDL 1 şi PNDL 2 (...) şi vor trebui să le explice pensionarilor de ce au dat jos un guvern care le-a crescut pensiile. Mă întreb cum se vor uita în ochii oamenilor când mâine vor lua o decizie împotriva lor", a afirmat miercuri Dăncilă. Ea a spus că se bazează pe buna-credinţă a unora care vor stabilitate în această ţară. Premierul a precizat că Guvernul va adopta vineri rectificarea bugetară pentru a asigura localităţilor necesarul de cheltuieli curente. "Dacă rectificarea bugetară era făcută pentru a cumpăra voturi, dădeam rectificarea bugetară înainte de moţiunea de cenzură, nu după moţiune. (...) Deja este făcută, dar aşa fac unii când vor să îşi găsească scuze", a spus ea. Dăncilă a precizat că, după ce moţiunea va fi respinsă, se va prezenta în Parlament, săptămâna viitoare, cu remanierea şi cu un program de guvernare adaptat. Viorica Dăncilă a avut mai multe întâlniri la Parlament pe tema moţiunii de cenzură, pentru a se asigura că niciun senator şi niciun deputat PSD nu va vota moţiunea de cenzură. După aceste discuţii, doi deputaţi social-democraţi, Horia Nasra şi Cornel Itu, care părăsiseră partidul pentru a se duce la PRO România, au anunţat că se reîntorc în PSD. Premierul a susţinut că nu le-a promis nimic celor doi deputaţi de Cluj, doar a discutat cu ei despre datoria pe care au faţă de alegători şi de formaţiunea politică. Senatul şi Camera Deputaţilor, în şedinţă comună, pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. AGERPRES/(AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Antonia Niţă, editor online: Daniela Juncu)