Motiunea impotriva lui Tudorel Toader, amanata din lipsa de cvorum. Sala de plen e aproape goala

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a venit astazi in plenul Senatului, unde ar fi trebuit sa se dezbata motiunea simpla prin care opozitia ii cere demisia. In sala, erau doar 28 de senatori din totalul de 136. Mai multi senatori PSD-ALDE ar fi plecat deja in circumscriptiile din teritoriu. Calin Popescu Tariceanu se afla la Washington, iar Serban Nicolae nu se afla in tara. Mai sunt si alti senatori care lipsesc. Breaking news! Motiunea impotriva lui Toader, amanata din nou. Care este motivul deciziei Tudorel Toader a avut o scurta discutie cu liderul senatorilor PNL, Florin Citu. Intentia PSD si ALDE ar fi fost ca aceasta motiune sa treaca. Motiunea ar putea sa se amane pentru saptamana viitoare.