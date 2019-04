Motiv de galceava politica: Liberalii din Consiliul Judetean vor modificarea programului cultural al Centrului Teodor T. Burada“ si suspendarea Festivalului Berii (document)

PNL cere suspendarea Festivalului Berii, ediţia III

Ce alte evenimente mai pregăteşte Centrul „Teodor T. Burada” anul acesta?

Consilierii judeţeni se reunesc la sfârşitul acestei săptămâni să voteze, printre altele, şi bugetele instituţiilor subordonate. Printre acestea, şi Centrul Cultural „Teodor T. Burada“, condus dePremergător şedinţei de CJC, aleşii judeţeni s-au întrunit în comisiile de specialitate pentru a discuta pe marginea proiectelor propuse. Bugetul Centrului „Teodor T. Burada” a reprezentat în ultimii ani motiv de gâlceavă politică între puterea şi opoziţia din CJC. Justificat, totuşi, având în vedere că bugetele pentru evenimente nu pot fi controlate la sânge, după cum afirmă aleşii judeţeni liberali.Liberalii din Comisiile de buget şi investiţii - patrimoniu au avizat negativ bugetul centrului şi au introdus un amendament prin care au solicitat modificarea programului cultural al instituţiei pentru anul în curs, după cum ne-a declarat, consilier judeţean PNL. Amendamentul nu a trecut, însă liberalii sunt decişi să revină cu el şi în plenul şedinţei de vineri.Un eveniment de trei zile, pe care CJC vrea să îl organizeze în perioada 3-5 mai, Festivalul Berii, ajuns la ediţia III-a, în noua formulă, are alocat un buget exorbitant: 400.000 de lei. Aleşii judeţeni ai PNL au propus suspendarea acestui festival. Motivul: evenimentul nu are niciun impact cultural, aşa cum este prezentat, înghite prea mulţi bani care nu pot fi controlaţi. PNL vrea ca 250.000 de lei din banii alocaţi festivalului să fie utilizaţi pentru amenajarea unui teren de sport necesar unuia dintre centrele şcolare pentru educaţie incluzivă, adică pentru copiii cu nevoi speciale iar restul banilor să fie redirecţionaţi către sănătate.Un alt eveniment din programul cultural al centrului, contestat de aleşii judeţeni ai PNL este „Sărbătoarea Tradiţiilor şi Meşteşugurilor Dobrogene”, programat să se desfăşoare în luna septembrie, care are un buget de 450.000 de lei. Pentru acest eveniment, PNL a propus alocarea a 100.000 de lei, bani pe care îi consideră arhisuficienţi. Acest eveniment vine să înlocuiască „Sărbătoarea Recoltei şi Vinului Dobrogean”, inventată de fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa Nicuşor Constantinescu. Şi atunci, ca şi astăzi, mai afirmă liberalii, aceste evenimente sunt menite să toace banii publici. „Nu este posibil ca dintr-un buget total de 1.600.000 de lei, două dintre evenimente care au şi un îndoielnic caracter cultural să consume 850.000 de lei”, afirmă George Niculescu de la PNL.Opinia liberalilor este susţinută şi de consilierul judeţean PMP, care spune că nu va vota nici el bugetul Centrului „Teodor T. Burada”. Rămâne de văzut cum se vor poziţiona cei doi aleşi judeţeni de la ALDE, care în comisiile de specialitate s-au abţinut de la vot.Aşa cum aflăm din proiectul de buget al centrului (vezi secţiunea „Documente”), în 2019, instituţia are un buget de investiţii de 80.000 de lei în aparatură şi un program de eveniment bugetat astfel: „Pe urmele lui Teodor Burada”, o cercetare antropologică evaluată la 30.000 lei, „Dobrogea de poveste” -audiobook - 12.000 lei, „Conservarea prin ediţii anastatice a patrimoniului de carte dobrogeană de referinţă” - 60.000 lei, spectacole dobrogene - 60.000 lei, Festivalul Berii - 400.000 lei, Concurs naţional de pian - 15.000 lei, Tabără de pictură -8.000 lei, Sărbătoarea Multiculturalităţii dobrogene -20.000 lei, Sărbătoarea Tradiţiilor şi Meşteşugurilor Dobrogene - 450.000 lei, Festivalul Naţional de Interpretare a Cântecului Popular Românesc „Dan Moisescu” de la Topalu -150.000 lei, Festivalul Internaţional „Dobrogea la Porţile Balcanilor” - 140.000 lei şi tradiţii şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou - 15.000 lei.Separat, Centrul Multifuncţional pentru Tineret „Jean Constantin” va avea un buget de 210.000 lei pentru mai multe proiecte culturale de artă şi cinematografice. Cel mai costisitor va fi Festivalul Internaţional de Film „Glycon”, estimat la 100.000 lei.Totodată, Secţia de Exploatare a Filmului din cadrul Centrului „Burada“ primeşte un buget de 25.000 de lei pentru proiecţii de filme documentare şi un concurs de „Arta Actorului”, programat pentru luna iunie.