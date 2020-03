Motivarea sentintelor in dosarul Colectiv: Tragedia, rezultatul unei activitati infractionale in lant, lacomie, cinism si iresponsabilitate

Tragedia de la Clubul Colectiv este rezultatul unei activitati infractionale in lant, iar atitudinea inculpatilor nu rezida in lipsa unei educatii juridice, ci in lacomie, iresponsabilitate si ignoranta a legii, se arata in motivarea deciziei prin care Tribunalul Bucuresti a dispus condamnari grele in dosarul incendiului de la Colectiv.