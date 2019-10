Motivatiile atacatorului de la Prefectura Politiei Parisului: Acces de nebunie sau atac jihadist? 

atac Paris 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anchetatorii francezi incearca astazi sa inteleaga motivatiile - acces de nebunie? atac jihadist? - agentului administrativ de la Prefectura Politiei Parisului (PP) care a ucis joi, cu lovituri de cutit, patru functionari in interitorul centrului nevralgic al politiei pariziene, relateaza AFP. Ei continuau sa analizeze materialul informatic confiscat joi in cursul unei perchezitii la domiciliul lui Mickaël H. si al sotiei acestuia, la Gonesse (Val-d'Oise), in urma acestui atac sangeros care zguduie lumea politista. Toate pistele sunt studiate - inclusiv a radicalizarii islamiste - a acestui informatician in varsta de 45 de ani, convertit recent la islam, aflat in post la PP din 2003. El era afect ...