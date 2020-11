Motivele invocate de cei prinsi fara declaratia pe propria raspundere. Sute de persoane verificate la Constanta. Zeci de amenzi

Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 23.00 - 05.00, cu câteva excepții

Oficialii IPJ Constanța reamintesc că, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, în toate localitățile se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în intervalul orar 23.00 - 05.00, cu câteva excepții.Noaptea trecută (în intervalul orar 23.00 - 05.00, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, jandarmi ai Inspectoratului Județean de Jandarmi Constanța și Grupării de Jandarmi Mobilă „Tomis”, împreună cu polițiști locali au acționat pentru verificarea modului în care sunt respectate măsurile de prevenire și combatere a răspândirii COVID-19.Astfel, au fost legitimate câteva sute de persoane, fiind identificate și sancționate contravențional 70 de persoane care nu au respectat interdicțiile privind deplasarea.acestea au fost principalele motive invocate de șoferi, pasageri sau pietoni pentru a justifica lipsa declarației sau deplasarea în afara locuinței după ora 23.00:1. - Nu am televizor acasă. Merg la prietena mea.- Și domnul din partea dreaptă?- El are televizor, dar e stricat! Scrie și în declarație.2. Am avut declarația în mână, dar n-am fost atent o secundă și am pierdut-o.