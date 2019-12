Motivul despartirii dintre Oana Roman si Marius Elisei, infidelitatea? Apropiatii sustin ca era interesat si de alte femei!

Despartirea dintre Oana Roman si Marius Elisei a luat pe toata lumea prin surprindere, cu atat mai mult cu cat pareau un cuplu solid. Iata insa ca acum a iesit la iveala informatia ca sotul vedetei nu i-a fost in totalitate fidel!

Dupa 8 ani de casnicie, in care au fost impreuna la bine si la rau, Oana Roman si Marius Elisei nu mai formeaza un cuplu, iar vedeta a facut anuntul pe contul ei de specializare, pentru a evita astfel speculatiile ulterioare.

Eu si Marius ne-am separat, dar nu este sfarsitul lumii. Nu moare nimeni. Este o decizie pe care am luat-o dupa foarte multa gandire, dupa foarte mult timp in care am pus in balanta totul. Cred ca este cea mai buna decizie atat pentru el, cat si pentru mine. Cred ca fiecare merita se fie fericit si mai ales Isa merita sa fie fericita. Eu cred si vreau sa putem sa fim amandoi responsabili incat sa crestem acest copil foarte frumos si sa avem o relatie extrem de civilizata. Nu mai spuneti ca va pare rau, pentru ca nu aveti de ce sa va para rau. Eu sunt asumata si stiu ce am de facut. Este o decizie pe care am luat-o intr-un mod extrem de asumat.

La randul sau, Marius Elisei a dat de inteles, cu cateva zile inainte, pe contul sau de Facebook, prin intermediul unui mesaj aluziv, ca s-a despartit de sotia lui… Acesta a postat „Perfect fara tine”, melodia trupei Vama, alaturi de un mesaj care le-a dat de banuit prietenilor lui:

Ma reprezinta. Este pentru mine compusa. Iti multumesc, Tudor Chirila!

Marius Elisei ar fi tradat-o pe Oana Roman

Recent, au iesit la iveala niste detalii care schimba putin datele problemei! Conform wowbiz.ro, se pare ca Marius Elisei nu a fost tocmai usa de biserica pe parcursul casniciei cu Oana Roman, cel putin asa afirma surse din proximitatea cuplului. Se pare ca vedeta ar fi descoperit ca sotul ei a incercat sa aiba relatii extraconjugale, printre altele Marius corespondand timp de aproape un an cu o femeie din Italia pe reteaua de socializare…

Nu s-au intalnit fata in fata, dar raul tot este facut, in conditiile in care Oana s-a comportat intotdeauna impecabil acasa si in casnicie.

Oana Roman si Marius Elisei s-au despartit, dar inca nu au depus actele de divort. Vedeta a declarat ca este vorba despre o separare si nu se stie ce se va intampla pe viitor. Deocamdata, Oana Roman si Marius Elisei nu au de gand sa divorteze, dupa cum a declarat chiar vedeta:

Nu am pronuntat sau scris cuvantul divort sau ca am divortat deja. Am scris ca ne-am separat.

