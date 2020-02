Motivul impresionant pentru care un soldat statea in pozitie de salut pe marginea soselei

Erin Hester, o tanara din Kentuky, se intorcea acasa de la serviciu, intr-o zi ploioasa si friguroasa, cand a vazut pe marginea drumului un soldat in pozitie de salut. Nestiind ce se intampla, femeia a parcat si a asteptat cateva minute, timp in care soldatul a ramas nemiscat in ploaie, in ciuda faptului ca se udase pana la piele.



Cand a vrut sa il intrebe ce se intampla, Erin a observat o coloana de masini ce venea din sens opus. Era vorba de un cortegiu funerar care inainta incet, cu farurile aprinse.



Abia atunci femeia a inteles ce se intampla si a fost impresionata pana la lacrimi de gestul soldatului. Erin a povestit intreaga intamplare pe contul sau personal de Facebook, iar postarea ei s-a viralizat instant.



„Intotdeauna m-a deranjat faptul ca anumiti soferi nu se opresc atunci cand trece un cortegiu funerar, insa acest domn militar mi-a intrecut orice asteptare. Sunt destul de sigura ca nu exista reguli militare care sa-i impuna unui soldat sa faca acest lucru, dar onoarea si respectul de care a dat dovada acest om arata ca asa trebuia sa se intample. Mi-a tresarit inima de emotie cand am vazut gestul sau, un gest de care familia indurerata poate nu va afla niciodata”, a scris Erin pe reteaua de socializare.



Ulterior, s-a aflat si identitatea soldatului. Numele lui este Jack L. Usrey, colonel in Garda Nationala a Armatei Tennessee.

