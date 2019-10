Motivul ireal pentru care Sanziana Buruiana inca isi alapteaza fetita, la 4 ani: “O sa fac asta pana face varsta majoratului”

Sanziana Buruiana a nascut, cu trei ani in urma, iar acum este o mamica fericita si dedicata. Numai ca vedeta si-a luat fanii prin surprindere atunci cand a declarat ca… inca o alapteaza pe micuta Isabela. Unora nu le-a venit sa creada, altii au certat-o fiindca nu ofera o alimentatie normala micutei. Dar adevarul este cu totul altul.

Dar Sanziana Buruiana nu a fost deranjata de respectivele critici. Spune ca Isabela este un copil minunat si ca nu a incercat, niciodata, sa opreasca alaptarea. Bineinteles, micuta are parte si de o alimentatie normala, insa, asa cum spune mama ei, ”se mai alinta si in acest mod”.

”Isabela este un copil minunat, inteligent si independent. Da, inca o mai alaptez si nu am incercat niciodata sa opresc asta. Are o alimentatie normala, insa se mai alinta si in acest mod. E atat de frumos si de usor sa o adorm! O pun la piept si in 5 minute adoarme. Fata de alte mamici care au preferat ajutorul bonelor sau au ales cariera, eu ma ocup exclusiv de ea, am vrut sa fiu cat mai prezenta in viata ei si nu pot decat sa fiu multumita. Prezenta parintilor in viata unui copil este esentiala pentru dezvoltarea lor armonioasa”, spunea Sanziana Buruiana, potrivit click.ro. Mai mult, Sanziana Buruiana a declarat ca ar fi in stare sa isi alapteze fiica pana la… varsta majoratului.

Tatal Sanzianei Buruiana a murit

La sfarsitul lunii iunie tatal Sanzianei Buruiana a ajuns la spital in stare grava si a fost internat la Terapie Intensiva. Insa, pe data de 17 august, Sanziana Buruiana inca spera ca totul va fi bine. Tatal ei iesise din coma si respira singur, dar din nefericire tatal vedetei a pierdut astazi lupta cu boala.

“De trei luni incerc sa-i dau energie, il vizitez in fiecare zi si incerc sa-i dau putere sa lupte in continuare pentru ca a suferit o operatie foarte grea pe cord. Acum, are leziuni neurologSice destul de mari. In acest moment, eu si mama cautam o clinica unde sa fie si in siguranta. Inca se afla in sectia de terapie intensiva si pana nu gasim solutia cea mai buna, nu putem evolua. Doctorii il ingrijesc, dar cu timpul, daca stai in pat, muschii se atrofiaza. Trebuie sa faca neaparat o recuperare, ori aici, ori in afara. Din pacate, sunt doar eu cu mama in aceasta lupta. Colegii tatei nu s-au implicat si sunt dezamagita si ne rugam la Dumnzeu sa-i dea o sansa si sa-si revina (…). A iesit din coma, este treaz, respira singur, dar inca este hranit artificial”, a marturisit Sanziana Buruiana pentru Antena Stars.

