Motivul pentru care acest belgian s-a mutat in Romania! Notarul mi-a spus ca am innebunit

Un belgian a decis in urma cu cinci ani sa vanda tot si sa se mute definitiv in Romania. Thierry Lambin, in varsta de 56 de ani, a ales satul Habud, comuna Sirna, Prahova. Pana sa ia aceasta decizie era consultant si traia in Bruxelles. "Cand m-am intors din Romania m-am dus direct la notar si i-am spus ca vand tot ca sa ma mut din Belgia. Cand i-am spus ca nu plec in alte tari occidentale, precum Franta sau Germania, ci in Romania, m-a intrebat daca nu cumva am innebunit? Imi place natura, linistea, aerul curat, oamenii simpli, mancarea sanatoasa. Nu m-as mai intoarce pentru nimic in lume in Europa Occidentala, care, din punctul meu de vedere, este pierduta. In Romania, de exemplu, nu ma t ...