Motivul pentru care Alexandru Darie a fost certat cu tatal sau, Iurie Darie, 20 de ani! Si-a dat parintele afara din casa

Alexandru Darie, fiul regretatului actor Iurie Darie, a murit miercuri, 18 septembrie, la varsta de 60 de ani. El era internat de doua saptamani la Terapie Intensiva la Institutul Clinic Fundeni din Bucuresti. Suferea de ciroza hepatica de mai multi ani.

Motivul pentru care Alexandru Darie a fost certat cu tatal sau, Iurie Darie, 20 de ani!

Mama lui vitrega, Anca Pandrea, a confirmat ca Alexandru Darie s-a stins din viata. Actrita marturisea recent ca nu are o relatie buna cu fiul vitreg. De altfel, nici Iurie Darie cand traia nu se intelegea deloc cu Ducu.

'Nu mai tin legatura cu Ducu. Nu ne-am mai vorbit, desi eu ii tot trimit mesaje de Craciun, de Paste si de Revelion. Dar in ultimele zile m-am gandit la el si l-am visat cat nu l-am visat in sapte ani de cand Iura nu mai este. Nu stiu ce mai face', a declarat Anca Pandrea pentru Click!

Alexandru Darie a fost certat aproape doua decenii cu parintele sau. Cei doi nu si-au mai vorbit din 1987, perioada cand Iurie Darie a cunoscut-o cu actrita Anca Pandrea.

Au avut chiar si un proces pe rol, miza fiind mostenirea unei case. Abia in 2007 s-au impacat, iar regizorul Alexandru Darie participase si la inmormantarea tatalui sau in 2012.

Si-a dat tatal afara din casa

In trecut, Anca Pandrea a facut dezvaluiri socante despre adevarata relatie pe care Alexandru Darie o avea cu tatal sau Iurie. Se pare ca Ducu nu a agreat-o niciodata pe mama sa vitrega. Anca Pandrea spunea ca Iurie Darie a suferit enorm din cauza fiului sau.

'Acum 20 de ani Ducu l-a dat afara din casa pe Iura, cu zambetul pe buze. Avea casa pe Calea Victoriei si, cand a divortat Ducu de Maria Miu, a pierdut casa si i-a zis lui Iura sa paraseasca locuinta.

Iar Iura i-a raspuns tot cu zambetul pe buze: «Bine, plec». In casa lui Iura si-a facut fosta nevasta a lui Ducu croitorie. Si lui Iura i-a dat o camaruta, o debara langa casa, in care sa locuiasca. E o debara in care nici femeia de serviciu n-ar sta. Noi locuim acum in casa bunicii mele, casa veche de 208 ani si ne e bine, nu ne plangem', declara Anca Pandrea pentru ziarul National.

De asemenea, actrita mai marturisea ca nu isi dorea sa aiba un copil ca Ducu, tinand cont ca Iurie Darie avea stari depresive din cauza unicului sau baiat.

'Ducu da declaratii ca l-a felicitat pe Iura de ziua lui. Nu este adevarat. Nici macar nu l-a sunat sa-i spuna la multi ani. De ziua lui Iura, tot Iura al meu l-a sunat pe Ducu si l-a intrebat: «Ce faci, tata?» si Ducu i-a raspuns: «Bine, hai pa». Eu nu-mi doresc sa ma iubeasca Ducu, sa-l iubeasca pe taica-su. Eu nu vreau un copil ca el', a mai adaugat Anca Pandrea.

