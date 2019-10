Motivul pentru care Catalin Botezatu si-a ascuns copiii de ochii lumii! Cati copii are, de fapt: “Seamana leit cu mine”

Daca pana acum au existat doar zvonuri care vorbeau despre copiii secreti a lui Catalin Botezatu, iata ca designerul a recunoscut ca are, intr-adevar, doi baieti, pe care ii tine ascunsi de ochii lumii in care se invarte. De asemenea, el a lamurit si care este motivul pentru care nu i-a scos in fata pana acum.

Indragitul designer vestimentar Catalin Botezatu a dezvaluit recent ca este parinte, confirmand zvonurile care circulau de ceva vreme in spatiul media. Creatorul de moda a explicat ca are doi baieti, cu mame diferite, si a fost adesea intrebat de ce i-a tinut pe acestia departe de „lumina reflectoarelor”. Pentru a clarifica situatia, Catalin a dezbatut acest subiect, explicand care sunt motivele pentru care a luat aceasta decizie.

Botezatu a dezvaluit cum arata copiii sai si a vorbit si despre motivele care l-au determinat sa-i tina pe acestia „ascunsi” de presa.

„Se stie de ei de multi ani. Se stie si am spus dintotdeauna ca nu vreau sa-mi implic familia si cand spun asta ma refer si la cei doi fii si la iubitele, sotiile, amantele.

Eu cred ca asta tine de demnitatea unui barbat adevarat, iar vreau sa cred ca sunt asa si voi ramane asa. Nu imi place sa-mi expun persoanele pe care le iubesc presei. Seamana leit cu mine, iar in rest nici nu conteaza. Unul dintre ei l-am tinut ascuns pentru ca el s-a tinut ascuns. De restul s-a stiut. Nu sunt secretos”, a declarat Catalin Botezatu pentru revista Viva.

