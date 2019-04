Motivul pentru care Cosmina Pasarin nu vrea un copil. De ce nu se grabeste sa faca pasul cel mare

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cosmina Pasarin este unul dintre cele mai indragite personaje de pe micul ecran. Bruneta este inca singura, insa nu se grabeste sa faca pasul cel mare. Mai mult, ea a dezvaluit si care este motivul pentru care nu vrea un copil, prea curand. "Este si putin ciudat pentru ca nu poti spre exemplu in luna a sasea de sarcina sa mergi sa mai prezinti evenimente. Ar insemna sa iau o pauza foarte mare, pe care nu mi-o permit. Prefer sa mai stau singura pana cand va veni persoana potrivita. (…) Am doua laturi, una foarte sensibila si una care ma face sa par cum ati zis voi. Sunt foarte sensibila si cred foarte mult in dragoste, in oamenii potriviti. Cred in ideea de familie, dar nu am facut un scop din acest lucru", a spus ...