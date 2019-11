Motivul pentru care Meghan Markle a divortat. Printul Harry trebuie sa stie asta: „I-a trimis verigheta inapoi”

Printul Harry si Meghan Markle s-au casatorit in mai 2018, dupa care au primit din partea reginei Elizabeth II titlurile de duce si ducesa de Sussex. In mai 2019 s-a nascut fiul lor, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, al saptelea in linia succesiunii la tronul britanic.

Insa, actuala ducesa de Sussex, Meghan Markle, nu se afla la primul mariaj, a mai fost casatorita cu un producator de cinema si televiziune, Trevor Engelson. Cand cei doi s-au cunoscut, in 2004, Meghan lucra ca model. S-au logodit in anul 2010 si au facut nunta anul urmator, in Jamaica.

Fericirea cuplului s-a destramat insa, acestia semnand actele de divort. Desi motivul oficial invocat de cei doi pentru separare a fost „diferente ireconciliabile”, gurile rele spun ca ambitia personala a lui Meghan a cantarit mai mult decat dragostea fata de Trevor. Meghan obtinuse rolul lui Rachel Zane din serialul „Suits” si a fost nevoita sa se mute la Toronto, iar Trevor Engelson a ramas sa lucreze la proiectele sale din Los Angeles.

„Un prieten antreprenor instarit a sustinut ca mariajul celor doi s-a incheiat atat de brusc, incat Meghan i-a trimis verigheta inapoi lui Trevor prin posta„, a scris jurnalistul Andrew Morton, care mai sustine„Un altul a confirmat ca decizia de a pune capat casatoriei a fost luata de Meghan si ca a venit din senin„.

Ninaki Priddy, o fosta buna prietena de-a lui Meghan, a declarat pentru The Sun: „Cred ca toata lumea care i-a cunoscut a fost in stare de soc. Tot ce pot spune este ca Meghan era calculata, foarte calculata, cu oamenii in general, dar si in relatii”.

Meghan Markle, fara cetatenie britanica

Fosta actrita americana Meghan Markle, devenita ducesa de Sussex, inca nu a obtinut cetatenia britanica, desi au trecut 18 luni de la casatoria cu printul Harry al Marii Britanii, potrivit gala.fr. Potrivit legilor din regat, ducesa Meghan trebuie sa astepte inca un an pana sa poata obtine cetatenia britanica. Fostul star al serialului „Suits” a initiat demersurile in acest sens chiar dupa ce a fost anuntata logodna ei cu printul Harry, in toamna anului 2017, insa trebuie sa se supuna legilor britanice, chiar daca intre timp a devenit membru al familiei regale, potrivit Daily Mail.

In momentul in care a fost ceruta de sotie, reprezentantii palatului Kensington, resedinta oficiala a printului Harry, au anuntat ca Meghan nu va beneficia de tratament preferential.

Fosta actrita americana Meghan Markle, in varsta de 38 de ani, si Printul Harry, in varsta de 35 de ani, al saselea in ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, s-au casatorit pe 19 mai 2018, dupa o relatie de doi ani. Archie Harrison Mountbatten-Windsor, primul lor copil, s-a nascut pe 6 mai.

