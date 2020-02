Motivul pentru care oamenii lui Basescu NU vor alegeri anticipate: 'Sunt foarte multe prioritati care ar trebui privite prin cheia interesului national'

Preşedintele Partidului Mişcarea Populară (PMP), Eugen Tomac, a declarat vineri, la Oradea, că, în urma alegerilor administrative din acest an, PMP va deveni a treia formaţiune politică din ţară ca număr de aleşi locali.

"PMP va merge în campania electorală cu candidaţi în toate localităţile din România, implicit în judeţul Bihor. Avem target să intrăm în toate consiliile judeţene, în toate consiliile municipale, în toate oraşele, comune mari şi peste tot unde vom reuşi să închegăm echipe puternice. Obiectivul PMP asumat este de a obţine un procent de plus 10% în alegeri, un obiectiv îndrăzneţ. Suntem convinşi că după alegerile locale din acest an, PMP va deveni a treia forţă politică din punct de vedere al numărului de aleşi locali: primari, consilieri judeţeni, consilieri locali. La ora actuală, aproape 2.500 de candidaţi PMP sunt pregătiţi să intre în bătălii pentru alegerile locale". a declarat Eugen Tomac, într-o conferinţă de presă.Liderul PMP nu a exclus ideea de a susţine candidaţi comuni în oraşe sau municipii mari, în funcţie de consensul stabilit cu alte partide anti-PSD, eventual cu PNL şi USR.De asemenea, el a subliniat că "PMP nu se teme de alegeri anticipate". El a adăugat că România are nevoie însă în primul rând de un guvern stabil, cu miniştri în funcţie care să meargă săptămânal la Bruxelles să negocieze fonduri pentru ţară în următorii ani."Sunt foarte multe priorităţi care ar trebui privite prin cheia interesului naţional şi nicidecum prin prisma rezultatelor pe care şi le propune fiecare partid la alegerile din acest an", a subliniat Tomac.Preşedintele PMP a susţinut conferinţa de presă alături de vicepreşedintele PMP, Severica Covaciu, secretarul general Ioana Constantin şi preşedintele PMP Bihor, Andrei Amariţei, înaintea ultimei întâlniri regionale a partidului, cea pe zona de nord-vest, organizată în sala mare a Primăriei Oradea, în seria celor derulate în luna ianuarie în toată ţara.Liderul PMP Bihor, Andrei Amariţei, a arătat că organizaţia are circa 60 de candidaţi pentru primăriile din judeţ, la care se adaugă listele de candidaţi pentru consiliile locale.Vicepreşedintele PMP Severica Covaciu a felicitat conducerea PMP Bihor pentru dublarea rezultatelor electorale la prezidenţiale, faţă de alegerile europarlamentare, când au obţinut 2,26%.Secretarul general al PMP, Ioana Constantin, a subliniat că "performanţa se face cu foarte multă muncă, disciplină şi oameni de calitate", prioritar fiind ca partidul să aibă candidaţi valoroşi în toate localităţile din ţară."Aşa cum am observat la alegerile de anul trecut, există deja sute de organizaţii locale unde PMP a reuşit să obţină un scor cu două cifre. Ne-am bătut foarte tare pentru două tururi de scrutin. Noi avem cel mai avansat proiect în Parlamentul României, dar, de mai bine de trei ani, nu a existat voinţă politică pentru a fi pus pe ordinea de zi şi votat. Vedem mulţi PSD-işti care spun că au o problemă cu angajarea răspunderii pe proiectul alegerii în două tururi şi se mai întreabă ei de ce nu s-a dezbătut în Parlamentul României?!", a spus Ioana Constantin.Ea a mai adăugat că vor continua să se bată pentru acest proiect, ca şi pentru 300 de parlamentari, pentru eliminarea subvenţiilor către partide şi pentru un proiect vizând transparenţă în administraţia publică.La întâlnirea regională au participat delegaţi din judeţele Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Maramureş.Duminică, la ora 16,00, PMP se va întruni în Consiliul Executiv Naţional pentru a-şi adopta strategia etapizată pentru alegerile locale, de la lansarea candidaţilor, la prezentarea programului politic şi a priorităţilor.