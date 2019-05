Motivul pentru care romanii mananca mai putini cartofi. Ce prefera la restaurant

Cartofi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Considerati pana nu de mult mancarea de baza, cartofii pierd teren in preferintele romanilor. Consumul este in continua scadere in ultimii 10 ani pentru ca s-au scumpit foarte mult. In plus, oamenii si-au mai cizelat gusturile gastronomice spun bucatarii si nutritionistii. In ultimii ani, consumul de cartofi a scazut constant. Daca in 2008, un roman manca, in medie, intr-o luna, 3,6 kilograme - anul trecut - potrivit Institutului National de Statistica - a consumat cu 600 de grame mai putin. Scaderea se vede cel mai bine in restaurante. Langa o bucata de carne, clientii nu mai vor neaparat cartofi. Multi comanda legume sau orez. Client: “Dovleceii sunt acum la moda ca au indice glicemic scazut. Lumea ...