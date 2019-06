Motivul pentru care s-a ingrasat Simina de la Puterea Dragostei. Colega de camera a dat-o de gol

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ana de la Puterea Dragostei a dat-o de gol pe Simina! Vezi de ce s-a ingrasat cu adevarat bruneta! Simina de la Puterea Dragostei este una dintre cele mai populare concurente din casa show-ului matrimonial fenomen difuzat de Kanal D. Bruneta s-a iubit cu Jador, iar acum are o relatie tumultuoasa cu Alex Zanoaga. Ei bine, acestia nu sunt singurii baieti care au placut-o pe protagonista noastra, None si Andy avand de asemenea o slabiciune pentru ea. Si nici nu ne mira, doar este o tanara frumoasa, cu sex appeal. Toti au observat insa ca Simina s-a mai ingrasat, aceasta preferand in ultima vreme sa poarte haine mai largi, care-i acopera rotunjimile nedorite. Colega ei de camera, Ana, o roaga pe amica ei insistent sa mearga la sal ...