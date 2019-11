Motivul pentru care Viorica Dancila nu a facut niciodata un copil. Pe Victor, unicul sau fiu, l-a infiat cand avea 26 de ani

Viorica Dancila, candidatul PSD la alegerile prezidentiale, a marturisit recent care este motivul pentru care nu a facut niciodata un copil. Cand avea 26 de ani, Dancila a infiat un baietel, pe Victor, chiar daca sotul si parintii ei nu au fost de acord, la vremea aceea, cu decizia ei. L-a iubit pe copil ca si cand ar fi fost al ei si s-a temut ca daca va veni un alt suflet in familia lor ar putea sa faca diferente intre copilul adoptat si cel biologic, asa ca a renuntat la gandul de a-si mari familia.

‘M-a sunat o colega si mi-a spus daca vreau sa merg la spital, ca sa vedem un copil care fusese parasit. Cand l-am descoperit pe Victor manutele avea rani la maini. Cand am vazut acel ‘ghemotoc’ m-am hotarat sa il infiez. Sotul meu nu a fost de acord, parintii nu au fost de acord. M-am internat in spital ca sa ma invat cu el. A fost si norocul meu, dar si norocul lui. Pe Victor l-am iubit si il iubesc neconditionat. Mi-a schimbat viata si mi-a schimbat-o in bine. Nu a fost deloc usor sa il infiez, cu acte si toate documentele. Stateam in Videle, aveam un apartament cu doua camere. Mama mea mi-a spus un lucru: ‘daca vei face un copil al tau, vei face diferente. Ai grija’. Atunci s-a dus o lupta in mine, mi-a fost teama ca va exista aceasta diferenta, si am decis sa nu mai facem un copil. Sotul a fost de acord.

Mi-au atacat familia, m-au atacat pentru ca am infiat un copil. Imi pare rau ca nu am putut sa il apar pe Victor, acum, dupa ce l-am aparat mereu, cand era mic.’, a declarat Viorica Dancila, zilele trecute, la Antena 3.

Viorica Dancila nu are nici o urma de regret in privinta gestului facut in urma cu 29 de ani, ba dimpotriva. Rememorand ziua in care l-a luat acasa pe Victor, candidatul PSD la prezidentiale marturiseste ca este cel mai bun lucru pe care l-a facut vreodata.

„Am certitudinea ca am facut cel mai bun lucru din viata mea si as face-o din nou. Nu-mi doream sa infiez un copil, asa cum s-a acreditat. Eram pe 4 ianuarie 1990, eram inginer stagiar, eram in formarea unei cariere… In noaptea de 4 ianuarie eram de serviciu.

Noaptea pe la 1-2 vorbeam cu o prietena care era centralista si mi-a spus ca e putin necajita. Mi-a spus ca a vorbit cu omoloaga ei de la spital si ca o femeie a abandonat un copil si plange, plange si ca va merge cu o prietena dimineata sa il vada si daca vreau sa merg si eu. Dimineata, am mers cu cele doua prietene. (…) Am mers si am vazut copilul, am vazut un ghemotoc mic, de 4 zile, care plangea foarte tare, parca isi striga disperarea si faptul ca el e singur cand toti ceilalti erau cu mamicile lor. Atunci am simtit ca acesta e destinul meu, ca trebuie sa ajut acest copil.

M-am dus acasa si am vorbit cu sotul meu, nu a fost foarte incantat prima data. Mi-a spus: Totusi, ai 26 de ani, esti inca tanara, nu stiu cum te vei descurca. Eram la inceput de drum, aveam un apartament care nici nu era mobilat. Am spus ca il voi iubi sau voi invata sa il iubesc. Am vorbit cu mama, socrii mei, erau foarte retinuti. Au venit prieteni si au spus: poate copilul are probleme de sanatate, nu stii. Am fost de neclintit si am spus ca voi infia acest copil. In 6 ianuarie m-am internat cu el ca sa invat sa il hranesc. Am stat in spital cu baietelul meu doua saptamani. Deja nu ma mai dezlipeam de cel mic. Sotul meu s-a atasat foarte mult de el. (…) Mama mea l-a iubit enorm, l-a rasfatat enorm’, a povestit Viorica Dancila.

Viorica Dancila a precizat ca exista certificatul de nastere pe numele vechi al fiului ei, iar dupa infiere a fost schimbat numele.

Ea a povestit ca fiul sau a aflat pe la varsta de 15 ani ca a fost infiat.

„Avea vreo 15 ani, era mai rebel si am incercat sa ii spun ca trebuie sa-l pedepsesc. Mi-a spus: Nu poti sa ma pedepsesti pentru ca tu nu esti mama mea. I-am explicat atunci totul si am plans si eu, si sotul meu si el si am promis ca nu vom mai vorbi despre acest lucru’, a adaugat Viorica Dancila. Ea a spus ca s-a oferit atunci sa il duca sa-si vada familia biologica, insa el nu a dorit acest lucru.

