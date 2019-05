Msajul lui Rusescu la desparțirea de FCSB - Aceasta echipa are nevoie de suporteri

Atacantul Raul Rusescu le-a transmis un mesaj suporterilor FCSB la despărţirea de gruparea bucureşteană, el cerându-le să fie alături de echipă la stadion şi menţionând că probabil nu va reveni la clubul din Capitală în anii următori, dar este mândru de trecutul său.

“Astăzi îmi iau rămas bun de la clubul care mi-a marcat cariera. Din 2011 şi până astăzi, am trăit momente incredibil de frumoase, am realizat performanţe inegalabile în următorii ani, din păcate pentru fotbalul românesc, am legat prietenii ce vor rămâne indiferent de cursul vieţii. Pe scurt, am reuşit să îmi îndeplinesc visul copilăriei. Astăzi, drumurile noastre se despart şi probabil nu se vor mai întâlni în anii ce urmează, dar privesc cu mândrie la trecutul meu şi aştept cu nerăbdare, cu ambiţie, cu pasiune şi cu aceeaşi dorinţă de reuşită viitorul meu fotbalistic. Ştiu că sezonul recent încheiat nu a fost pe măsura aşteptărilor voastre (suflarea roş-albastră) şi nici ale mele. Însă, în sezonul ce urmează şi nu numai, această echipă are nevoie de voi, nu doar de aceia care au înţeles (FCSB = Steaua Bucureşti), ci şi de voi, ceilalţi, care aţi ales sa staţi acasă, în loc să veniţi să fiţi alături de echipa voastră de suflet! Fotbalul are nevoie de spectatori şi de suporteri, nu de telespectatori şi telesuporteri!

Cu drag şi respect,

Al vostru,

Raul Rusescu”, este mesajul lui Rusescu.

FCSB a oficializat joi despărţirea de Rusescu: “FCSB anunţă că a ajuns la un acord cu Raul Rusescu pentru terminarea contractului, odată cu încheierea sezonului 2018-2019. Atacantul în vârstă de 30 de ani a disputat, în stagiunea precedentă, 24 de partide în toate competiţii, reuşind să înscrie de 5 ori şi să furnizeze 5 assist-uri. Numele lui Raul Rusescu se confundă cu cele mai mari performanţe ale clubului nostru în acest deceniu, acesta trecându-şi în palmares două titluri de campion al României, o Cupă a României, o Super Cupă a României, o Cupă a Ligii, precum şi premii individuale: acela de golgeter al Ligii 1 în sezonul 2012-2013 (21 de goluri) şi ‘Cel mai bun jucător român’ în 2012. În plus, Raul a fost unul dintre cei mai importanţi jucători în sezonul memorabil de UEFA Europa League 2012-2013, când roş-albaştrii au ajuns în optimile competiţiei şi a semnat golul victoriei cu 1-0, de pe Arena Naţională, împotriva celor de la Chelsea FC, la acel moment deţinătoarea en-titre a UEFA Champions League. Pentru toate aceste rezultate extraordinare, precum şi pentru dragostea nemărginită pentru culorile roş-albastre, FCSB îi mulţumeşte lui Raul şi îi urează mult succes în continuare!”.

Directorul sportiv al clubului, Mihai Stoica, anunţase încă de marţi că Rusescu se desparte de FCSB.

Atacantul Raul Rusescu a revenit la FCSB în august 2018, când a semnat un contract pe două sezoane.