MTS: Stroe, dupa intalnirea cu reprezentantii federatiilor sporturilor de echipa - Aceste discipline au dificultati in reluarea activitatilor

Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a declarat, joi, pentru AGERPRES , la finalul întâlnirii pe care a avut-o cu reprezentanţii federaţiilor sporturilor de echipă, precum volei, baschet, polo, rugby şi hochei, că aceste discipline au dificultăţi în reluarea antrenamentelor şi competiţiilor deoarece nu dispun de puterea financiară a fotbalului."Ideea acestei întâlniri a fost de a găsi împreună soluţii pentru reluarea activităţii atât de antrenament, cât şi competiţionale la sporturile de echipă care nu au puterea financiară a fotbalului. Pentru că în momentul de faţă aceste sporturi au dificultăţi în reluarea acestor activităţi sportive. Ele sunt cele mai afectate sporturi în acest moment având în vedere acest caracter colectiv, faptul că sunt sporturi de contact şi că implică un număr mare de participanţi. Astea sunt problemele sporturilor de echipă în acest moment. Ele se pot antrena, dar în mod limitat. Nu au puterea financiară a fotbalului pentru a-şi permite acele cantonamente de izolare costisitoare sau cele trei teste COVID-19 succesive pentru că evident competiţiile lor nu generează atâtea venituri. Dar împreună am gândit soluţii şi propuneri către Ministerul Sănătăţi şi Institutul Naţional de Sănătate Publică pentru reluarea activităţilor, pentru relaxarea anumitor măsuri dacă se poate. Aceste propuneri nu vizează neapărat următorul prag de relaxare. Tot ceea ce am discutat a fost pe termen scurt, termen mediu şi lung. Nu am fixat anumite repere", a spus Stroe.