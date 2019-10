MTV Europe Music Awards - Ariana Grande, cele mai multe nominalizari

Cântăreaţa americană Ariana Grande a primit cele mai multe nominalizări pentru gala MTV Europe Music Awards. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Grande a primit şapte selecţii, fiind urmată de Shawn Mendes, Lil Nas X şi Billie Eilish, fiecare cu câte şase nominalizări, potrivit Variety. Cântăreţul latino J Balvin a primit cinci, iar Lizzo şi Taylor Swift, câte patru. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Ariana Grande a fost nominalizată la categorile Best Video, pentru ”thank u, next”, şi Best Song, pentru ”7 rings”. Ea va concura pentru titlul Best Artist cu Swift, Mendes, Balvin şi Miley Cyrus. Colaborarea lui Mendes cu Camila Cabello - ”Señorita” - se află în lista selecţiilor pentru din categoria Best Song, alături de ”bad guy” a lui Billie Eilish, ”Old Town Road (Remix)” al lui Lis Nas X şi ”Sunflower” al lui Post Malone şi Swae Lee. Eilish, Lil Nas X şi Lizzo concurează pentru titlul Best New Artist cu Ava Max, Lewis Capaldi şi Mabel. Gala MTV EMA 2019 va avea loc pe 3 noiembrie, la Sevilia, şi va fi transmisă live în aproximativ 180 de ţări. BEST VIDEO Ariana Grande, “thank u, next” Billie Eilish, “bad guy” Lil Nas X, “Old Town Road (Remix)” Rosalia, J Balvin, “Con Altura” Taylor Swift, “ME!” BEST ARTIST Ariana Grande J Balvin Miley Cyrus Shawn Mendes Taylor Swift BEST SONG Ariana Grande, “7 rings” Billie Eilish, “bad guy” Lil Nas X, “Old Town Road (Remix)” Post Malone, Swae Lee, “Sunflower” Shawn Mendes, Camila Cabello, “Señorita” BEST COLLABORATION BTS, Halsey Boy, “With Luv” Lil Nas X, Billy Ray Cyrus, “Old Town Road (Remix)” Mark Ronson, Miley Cyrus, “Nothing Break ...