Mugur Isarescu ii ia apararea lui Citu: Imprumuturile de pe piata internationala, 'dovada de responsabilitate'

Împrumutul de pe piaţa internaţională este o dovadă de responsabilitate însă preocupante sunt deficitele ţării, a declarat, vineri, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, la o conferinţă de presă, întrebat despre ultimele împrumuturi realizate de Ministerul Finanţelor Publice.

"Preocupante, element de îngrijorare sau cum vreţi să spuneţi, nu de panică însă, sunt deficitele ţării. Suntem preocupaţi de mărimea deficitelor. Când ai deficit bugetar, al doilea lucru pe care trebuie să-l faci când constaţi că ai deficit încasezi. Deci nu ai bani, că tot se discută mereu dacă sunt bani. Bineînţeles că dacă ai deficit nu ai bani. Te gândeşti de unde să împrumuţi. A doua judecată este aşa: cam cât de mari sunt deficitele acestea şi care sunt disponibilităţile de lei, de monedă, cu care se poate finanţa deficitul de pe piaţa internă. Din experienţa mea, din 92 sau 93 încoace mereu, dar în fiecare an, România a avut o nevoie mai mare de finanţare, chiar când a avut deficite mai mici, decât ce putea să ofere piaţa internă. Deci împrumutul de pe piaţa internaţională, ca să mă refer în primul rând la el că am văzut că acolo e mare preocupare, este o dovadă de responsabilitate. Noi am salutat această reuşită a Ministerului de Finanţe cu acest împrumut, care e mare, dar e mare pentru că avem deficite mari, nu e mare pentru că e aşa în general mare, aşa cum am salutat şi împrumutul făcut în vară de Ministerul de Finanţe sau de ministrul de Finanţe de atunci", a spus guvernatorul băncii centrale, potrivit Agerpres

El a precizat că este un act de responsabilitate şi nu de iresponsabilitate pentru că altminteri, dacă ai încerca să iei toţi banii de pe piaţa internă, la mărimea deficitului şi la cât absoarbe economia românească există riscul ca dobânzile să se "ducă foarte puternic în sus". Tot atunci se creează un cerc vicios, când dobânzile cresc atunci creditorii sunt mai reticenţi să ofere împrumuturi.



Guvernatorul BNR a afirmat că dobânzile au fost rezonabile faţă de mărimea deficitului pe care îl are România, în domeniul fiscal - bugetar, de peste 3%, şi este nevoie să refinanţăm datoria publică.



"Mesajul meu este următorul şi o spun în clar: ar trebui să ne sperie deficitele bugetare, dacă vrem să ne speriem. Deocamdată le putem finanţa şi adaug că, având în vedere această dimensiune a deficitelor bugetare ale ţării, Ministerul de Finanţe a reuşit şi la sfârşitul anului trecut şi în ianuarie şi la început de februarie să se împrumute la dobânzi rezonabile", a spus Mugur Isărescu.



De asemenea, guvernatorul BNR a declarat că trebuie să se termine discuţia dacă sunt sau nu bani.



"Când ai deficite nu ai bani. Te împrumuţi cu mărimea deficitului şi cu mărimea datoriei publice. Şi lucrurile trebuie ţinute sub control", a afirmat Mugur Isărescu.



Întrebat dacă pensiile ar trebui să crească eşalonat şi nu cu 40% în acest an, Isărescu a spus că ar trebui să discutăm despre cât ne putem împrumuta ca ţară.