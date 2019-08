Mugur Isarescu prezinta astazi Raportul asupra inflatiei

Mugur Isarescu 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, prezinta joi Raportul asupra inflatiei, intr-o conferinta la sediul bancii centrale. Mugur Isarescu are salariu de nabab la BNR. Vezi cat incaseaza acesta Rata anuala a inflatiei a coborat la 3,84% in luna iunie, pe fondul diminuarii preturilor la alimente cu 0,47% si la marfurile nealimentare cu 0,24% si al scumpirii serviciilor cu 0,17%, potrivit datelor Institutului National de Statistica. Preturile de consum au scazut cu 0,23% in iunie 2019, comparativ cu luna anterioara, si cu 2,98% fata de sfarsitul anului trecut (decembrie 2018). Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat, la jumatatea lunii mai, la 4,2% prognoza de inflatie pentru fi ...