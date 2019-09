Mugurel Laicu: "Sucevenii au, incepand de astazi, un nou obiectiv de investitii dat in folosinta"

Mugurel Laicu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vestea pe care multi suceveni o asteptau cu nerabdare. Centura Sucevei a fost data in folosinta. Anuntul a fost facut chiar de Mugurel Laicu vicepresedinte PSD Iasi: "O noua promisiune indeplinita: centura Sucevei a fost data in folosinta! Sucevenii au, incepand de astazi, un nou obiectiv de investitii dat in folosinta. Este vorba despre Varianta Ocolitoare a Sucevei, poate cel mai asteptat obiectiv de infrastructura pentru suceveni. O reprezinta zecile de TIR-uri si autoturisme care asteptau astazi momentul darii in trafic de catre ministrul Transporturilor, dl Razvan Cuc, alaturi de care am avut onoarea sa ma aflu astazi, impreuna cu dna prefect Mirela Adomnicai, cu echipa de parlament ...