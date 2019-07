Mulțumiri ale Comisarului pentru economie digitala pentru ministrul Comunicațiilor, Alexandru Petrescu

La sfârșitul președinției rotative a României la Consiliul UE, comisarul european pentru Economie Digitală, a ținut neaparat să laude președinția română pentru felul în care a gestionat dosare importante.

Comisarul Mariya Gabriel îi mulțumește personal ministrului Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, pentru felul în care România a gestionat problemele din zona pe care o păstorește, în special pentru contribuția la constituirea Pieții Unice Digitale și pentru buna colaborare pe perioada președinției.

Thank you to the @ro2019eu Presidency and in particular Minister @AlexPetrescu75 for the excellent collaboration & crucial achievements for the @DSMeu. It was a pleasure to cooperate with you! 2/2