Mult zgomot pentru nimic: Care este stadiul cercetarilor in privința firmelor liderului USR, acuzat intr-o ancheta Rise Project

În urmă cu trei luni, în timpul campaniei prezidențiale, liderul Dan Barna era acuzat de către jurnaliștii de la Rise Project de „fraude și conflicte de interese cu fonduri UE”. Imediat după publicarea anchetei, Departamentul pentru luptă antifraudă-DLAF și DNA anunțau verificări pentru firmele lui Dan Barna.

Libertatea a verificat care este stadiul cercetărilor în privința firmelor liderului USR. DNA a transmis că liderul Dan Barna „nu are calitate de suspect sau inculpat în vreun dosar penal instrumentat de procurorii DNA”. Nici DLAF nu a avut mai multe de transmis în legătură cu ancheta sa, comunicatul de azi fiind identic cu ce transmitea către RISE acum trei luni.

Pe 30 octombrie 2019, Călin Nistor anunța că preşedintele USR, Dan Barna, nu are calitatea de suspect sau inculpat în vreun dosar instrumentat de procurorii anticorupţie.



„Ca să discutăm despre un dosar care poartă numele unei persoane trebuie ca acea persoană să dobândească calitatea de suspect sau inculpat. La acest moment, vă pot spune că persoana respectivă nu are calitatea de suspect sau inculpat în vreun dosar al DNA (...) Nu am mutat niciun dosar la serviciul teritorial Alba”, afirma Nistor, întrebat dacă Dan Barna are vreo calitate într-un dosar al DNA şi dacă dosarul care îl vizează pe liderul USR a fost mutat la DNA Alba Iulia.

Imagini SCANDALOASE într-un spital din România - Om al străzii bătut de trei angajați ai unității medicale. Reacția managerului / VIDEO

Ulterior, în presă apărea informația că procurorii DNA s-ar fi autosesizat în legătură cu dezvăluirile despre proiectele cu fonduri europene din ancheta Rise Project, existând un dosar in rem. Dan Barna declara la momentul respectiv că nu a fost informat de această anchetă, dar că salută initiațiva procurorilor DNA.

„Nu am primit nimic. Dacă au început verificările e foarte bine. Chiar am solicitat DNA să facă verificări. Dacă mă cheamă la audieri nu văd nicio problemă”, a spus Barna la o întâlnire informală cu ziariștii.

Franța dă în clocot din nou: Avertismentul MAE pentru români

După ce nu a reușit să se califice în turul II pentru Cotroceni, Dan Barna a susținut că un vinovat pentru eșecul lui poate fi și ancheta Rise Project apărută chiar în timpul campaniei electorală.

„Poate trebuia să fiu eu mai convingător cu tinerii. Am transmis pe parcursul întregii zile mesaje de mobilizare. Rezultatul este totuși unul foarte bun și confirmă că ce s-a întâmplat la alegerile europarlamentare nu a fost despre Liviu Dragnea. A fost despre faptul că există aproape un sfert de Românie care vrea modernizare, care s-a săturat de vechea clasă politică și de vechea rotație în care se schimbă niște etichete între partide. Rezultatul confirmă că există o a treia forță, care se poate lupta de la egal la egal cu dinozaurul numit PSD”, a susținut Barna la Digi24.

Întrebat în ce măsură a fost afectat de articolele de la Rise Project la adresa lui, Dan Barna a răspuns că „fără îndoială, în momentul în care ești ținta exclusivă a atacurilor generale un impact există.”

„Acum vom vedea dacă acest impact a fost suficient pentru ca vechiul sistem să-și păstreze aceeași secvență”, a mai spus Barna.