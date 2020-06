Multe terase din Centrul Vechi al Capitalei s-au deschis imediat dupa intrarea in vigoare a masurilor de relaxare (Galerie Foto)

Chestiunea asigurarii obligatorii a fost introtdeauna un punct nevralgic in Romania, atat pentru asiguratori, cat si pentru asigurati. Nu in ultimul rand, pentru autoritatile de supraveghere din domeniu. A implicat toate partile, iar in afara principalilor participanti au aparut legaturi inclusiv cu sindicatele. Din asigurari de tip RCA toata lumea vrea sa castige. Atata vreme cat castigul este unul cinstit nu este o problema nici pentru asigurator, nici pentru serviceuri, si nici pentru clientul terminal, asiguratul. Dar cand din aceasta problema unii doresc sa faca brusc castiguri artificiale, de multe ori ilicite, atunci este un semnal de alarma.