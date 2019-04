Multi au acuzat-o ca si-a parasit fetita, ca nu vrea sa o ia in Romania! Dupa atatea jigniri, Antonia nu a mai putut sa reziste si a spus-o direct: "Mi-am refacut viata alaturi de alt om, am facut alti copii..."

Antonia riposteaza dur dupa ce, in ultimul timp, s-au facut diferite speculatii legate de viata sa personala. Artista a fost acuzata in nenumarate randuri ca nu-i pasa de Maya, fiica sa si a lui Vicenzo Castellano, inca sotul sau in acte.

Antonia traieste o frumoasa poveste de dragoste cu Alex Velea, chiar daca in acte este inca sotia lui Vecenzo Castellano. Aceasta situatie este doar urmarea intarzierii procesului de divort, situatie favorizata de italian, insa pe cei doi ii mai leaga doar Maya, fetita acestora in varsta de 8 ani. De asemenea, Antonia si Alex Velea au impreuna doi baieti, pe Akim, in varsta de 3 ani, si pe Dominic, de 2 ani.

Antonia nu a reusit pana astazi sa obtina custodia fetitei sale, Maya, si din acest motiv micuta traieste in Italia alaturi de tatal spu, Vicenzo Castellano: „Asa ma dezamageste lumea, cum cred ei ca stiu absolut tot ce se intampla in viata mea. Mi se pare atat de ridicol. Nu ai cum.. deci nu ai cum cu ei. Hai sa va spun ceva. Daca eu mi-am refacut viata alaturi de un alt om si am facut alti copii, nu inseamna ca mi-am uitat fetita. Mi se pare rautate pura, efectiv rautate pura sa spui asa ceva. Nu exista asa ceva! Mi se pare foarte penibil, deci eu ma blochez cand vad cata prostie exista. I-am dat viata fetitei mele. Face parte din mine, intelegeti? Situatia prin care trec nu este una usoara. Voi habar nu aveti detaliile. Despre situatia asta, nimic nu stiti. Nu credeti ca mi-as dori sa fim toti impreuna? Dar momentan nu este posibil. Pentru ca daca era posibil, suta la suta apaream cu toti copiii.”, – a spus Antonia, conform Antena Stars.

„Este foarte penibil. Va asigur eu ca nu stiti absolut nimic despre situatia mea. Nu am nevoie de sfaturi, de comentarii, de nimic. Nimic. Doar sustinere, atat sau nici macar sustinere. Nu va place, nu intrati sa comentati. Dar trebuie sa comentati, ca va simtiti bine atunci . Ca rautatea ce face din oameni.. wow, vai… E prea, e prea.. din povesti sa fie o mama buna, sa aiba o cariera. Sa stiti ca mi s-a spus de mai multe ori ca sunt o femeie puternica, e… uite ca asta e unul dintre momentele in care chiar nu ma simt puternica. Copiii mei ma fac sa ma simt puternica. Barbatul meu ma face sa ma simt puternica. Parintii si familia mea, si muzica”, – a continuat Antonia.

