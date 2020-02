Multi au spus ca in loc de nunta ca-n povesti s-a produs o despartire

De ceva vreme, circula zvonuri deloc placute despre cuplul Razvan Simion – Lidia Buble, unul dintre cele mai admirate din showbiz-ul romanesc. Povestea lor de dragoste cu iz shakespearian, cu parcurs de film de dragoste de la Hollywood, a strans multi fani si toti asteptau cu nerabdare deznodamantul firesc al unei astfel de relatii, respectiv nunta ca-n povesti. Circula zvonurile, insa, ca n-o s-o vedem prea curand pe Lidia in rochie de mireasa. Cel putin, nu la bratul lui Razvan…

Povestea de dragoste dintre Razvan Simion si Lidia Buble n-a avut un inceput tocmai fericit. S-a vorbit mult, in urma cu aproape cinci ani, pe seama faptului ca el ar fi fost inca insurat atunci cand s-a indragostit de ea. Lidia a fost pusa la zid pe motiv ca, la 22 de ani, a destramat o casnicie de 15 ani si a luat un tata de langa cei doi copii minori ai sai. Unde mai pui ca s-a batut multa moneda pe seama faptului ca tocmai o fiica de preot, crescuta cu frica de Dumnezeu, a putut face asa ceva…

La putin timp dupa ce au dezvaluit ca sunt impreuna, Razvan si Lidia au negat, intr-un interviu pentru revista Unica, toate barfele din media.

„Nu am terminat o relatie pentru ca a aparut Lidia, nu mi-am lasat copiii, ci s-a intamplat ca Lidia sa apara in momentul in care terminam o relatie, povestea Razvan in vara lui 2016.

„Lidia, cu tineretea ei, mi-a aratat ca poate sa-mi dea ce-mi lipseste: liniste, intelegere, apreciere, valorizare, empatie, grija fata de cel de langa tine, cu care imparti un mic dejun senzational (nu englezesc!). Chiar daca barbatii incearca sa para mai duri, vor aceleasi lucruri ca si femeile. O masura a valorii transpusa in gesturi mici. E important ca ne-am umplut unul altuia niste goluri, pentru ca asta cautam cu totii: sa ai un plin, un tot”, mai spunea Razvan Simion.

Anii au trecut si lumea s-a convins ca intre ei nu este vorba despre o flama de moment, ci o poveste de dragoste adevarata, o relatie lunga si frumoasa, in care amandoi sunt fericiti. Sau, cel putin, asta au lasat sa se vada!

Cine a facut primul pas

In urma cu doi ani, Lidia povestea pentru prima data cum a inceput povestea de dragoste cu Razvan si a marturisit ca el a facut primul pas.

„El si-a facut curajul de a ma aborda. Apoi au urmat si primele noastre intalniri… Iar eu, cand stiam ca se apropie momentul sa plece, plangeam. Desi stiam ca urma sa ne vedem a doua zi. Dar plangeam de fericire si de dor, pentru ca abia asteptam sa-l vad iar. Nu mi s-a intamplat asta cu nimeni altcineva in afara de el’, spunea Lidia la inceputul lui 2019.

De ce se cearta cand se cearta

Ca in orice relatie, exista si momente tensionate in relatia lor si Lidia nu ascunde asta.

„Se intampla, ca in orice cuplu, ca eu si Razvan sa mai avem si perioade tensionate. La noi, de obicei, se intampla in preajma lansarii unei noi piese, pentru ca eu sunt foarte stresata atunci, imi doresc ca totul sa fie foarte bine organizat si pus la punct. Sunt un pachet de nervi si atunci Razvan are suficienta rabdare incat sa ma suporte, alteori se mai satura si el si mai sunt mici chestii, dar nu le putem numi certuri mari’, povestea Lidia in urma cu ceva vreme.

Unul dintre momentele care l-au scos din sarite pe Razvan a fost atunci cand Lidia a decis sa se tunda. Insa, a reusit sa se impace cu ideea, in cele din urma.

„Razvan mi-a spus: «Daca te duci si te tunzi, acasa nu mai vii!». Dar la un moment dat, cand Razvan dormea, am chemat echipa care se ocupa de mine si i-am spus hair stilistului meu: «Vreau sa ma tunzi»’.

Razvan Simion, la randul sau, a facut cateva dezvaluiri din relatia cu Lidia Buble: „Sa nu crezi ca ne sufocam! Fiecare isi are cariera lui, viata lui. Stii? Sa nu crezi ca stam unul cu altul pana ne ies ochii de nervi. Ea are mult de mers prin tara, ea lucreaza mai mult noaptea, eu dimineata trebuie sa fiu la program. Mai stau prin studiouri cu ea, dar na, cat imi permite si mie ficatul, varsta si programul. Nu ne certam! Ca n-am cu cine! Eu m-as certa, dar n-am cu cine!’.

Lidia Buble a explicat ca atunci cand sunt neintelegeri in cuplu se inchide in camera. „Eu sunt genul ala de femeie care se duce, se inchide in camera si sta acolo. Si te certi singur pana iti vine rau! Pana te plictisesti! Daca stau bine sa ma gandesc, cred ca de vreo doua ori sau trei ori in toata viata asta a mea am ripostat’, a declarat Lidia Buble la Antena Stars.

De ce Razvan nu a cunoscut niciodata familia Lidiei

Lidia Buble si Razvan Simion nu au petrecut niciodata Sarbatorile impreuna pentru ca ea merge acasa, la Deva, pentru a fi impreuna cu parintii si cei zece frati ai lor, iar Razvan nu este bineprimit acolo. Motivul?

„Nu este ca nu vrea sa-l cunoasca pe tata. Noi avem o regula in familie: nu avem voie sa mergem sa ne prezentam iubitul sau iubita pana nu avem de gand sa facem pasul cel mare, adica nunta. Cum noi nu avem de gand sa facem treaba asta… o sa mai dureze putin. Iti dai seama ca la 11 copii, daca fiecare ne-am fi dus toti iubitii si toate iubitele, parintii mei se lipesc foarte repede de orice persoana. Si ne-au zis sa-i scutim de tot stresul acesta si nebunia asta, sa-l aducem pe cel cu care aveti de gand sa intemeiati o familie. Pana nu are de gand sa-mi ceara mana nu are ce cauta la mine acasa’, a declarat Lidia pentru VIVA!.

Declaratia lui Razvan care a pus fanii pe jar

Dupa aproape o luna in care au stat despartiti, in perioada Sarbatorilor de Iarna si fanii au crezut zvonurile din oras, ca s-au despartit, Lidia i-a linistit cu o poza postata pe Instagram, in care apare impreuna cu Razvan – prima lor fotografie pe 2020 si dupa mult timp in care nimeni nu i-a mai vazut impreuna. In schimb, Lidia a postat insistent, pe Instagram, in toata aceasta perioada despre dragostea pe care i-o poarta lui Johnny Depp, situatie care initial a fost primita cu umor de catre fani, insa i s-a atras atentia ca exagereaza totusi cu declaratiile de amor pentru el.

Razvan n-a comentat admiratia dusa la extrem pe care iubita lui i-o poarta actorului si nici faptul ca Lidia ii transmitea acestuia, mai in gluma, mai in serios, ca este oricand pregatita pentru o cerere in casatorie. Sigur, toata lumea are simtul umorului si doar un barbat extrem de gelos s-ar putea supara ca iubita lui divinizeaza un star de Hollywood. Sau nu…

De altfel, se poate observa cu ochiul liber ca Razvan s-a transformat intr-o copie fidela a lui Johnny Depp, de cand este impreuna cu Lidia. Cine a fost cu ideea putem doar ghici!

Ieri, Razvan l-a avut invitat in emisiune pe Catalin Anchidin, specialistul pe film de la „Neatza cu Razvan si Dani’, care a prezentat cronica de film pentru aceasta saptamana.

Unul dintre filmele pe care Catalin i le-a dedicat in mod special lui Razvan este drama romatica Jezebel, un film din 1938, care spune povestea unei tinere al carei scop in viata este sa-si faca logodnicul gelos. Furios si cazut in dizgratie, respectivul rupe logodna paraseste orasul.

„Mi-ai adus Jezebel, un film despre care am vorbit acum trei ani, dar mi l-ai adus acum pentru ca mi-ai spus ca mi se potriveste. Ceea ce ma deranjeaza…’, a spus Razvan. Intrebat de Catalin Anchidin de ce il deranjeaza, pentru ca are si el o varsta, Razvan Simion a completat, cu privirea in jos, pe un ton autoironic: „Pentru ca relatia noastra, dragul meu prieten, incepe sa fie din ce in ce mai… Ma rog…’.

