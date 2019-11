Muncitorii filipiezi au de lucru tot anul, in Romania! Vara fac treaba in Delta, iarna sunt cautati la munte

Persoanele din Asia care au lucrat in sezonul estival in pensiunile din Delta Dunarii vor fi detasate in timpul iernii in statiunile montane. Veniti tocmai din Filipine, oamenii au invatat, printre altele, sa faca sarmale si carnati ca in Romania, sa curete piscine si sa lucreze ca electricieni. Si cum pofta de lucru nu le lipseste, gasesc de treaba mereu.