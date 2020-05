Muncitorii romani sezonieri vor pleca spre Europa cu trenuri speciale

Ministerul Transporturilor pune la dispoziție trenuri speciale de călători pentru transportul de muncitori sezonieri, inclusiv activităţi de îngrijire a persoanelor vulnerabile, între România şi alte state membre ale UE. Ministerul a aprobat Procedura pentru circulaţia trenurilor de călători pentru muncitorii sezonieri, prin care sunt stabilite obligațiile care cad în sarcina fiecărei părți implicate în […] The post Muncitorii români sezonieri vor pleca spre Europa cu trenuri speciale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.