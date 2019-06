Municipalitatea a castigat un proces cu Administratia Fondului de Mediu pentru autobuzele GNC

autobuze google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Printr-o decizie data astazi, 21 iunie, de Curtea de Apel Iasi, Primaria Municipiului Iasi a castigat o etapa in procesul deschis Administratiei Fondului de Mediu in ceea ce priveste achizitionarea de autobuze alimentate cu gaz natural comprimat (GNC). Astfel, prin proiectul „Innoirea parcului prin achizitionarea de mijloace de transport noi cu combustibili alternativi si/sau electrice in Municipiul Iasi” Primaria Municipiului Iasi si-a propus imbunatatirea calitatii aerului si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in zona urbana prin achizitionarea a 64 de autobuze care utilizeaza surse alternative de energie, respectiv GNC, si construirea unei statii de alimentare cu astfel de combustibil ...