Municipalitatea este mobilizata pentru a combate efectele negative ale furtunii

vreme rea Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alaturi de alte institutii, dar si de locuitorii orasului, Primaria Municipiului Iasi a primit in aceasta dupa-amiaza o alerta de urgenta RO-ALERT potrivit careia si Municipiul Iasi s-a aflat in aceasta dupa-amiaza, intre orele 17.10 si 18.00, sub o avertizare meteorologica de Cod Portocaliu de vijelie puternica, intensificari ale vantului, grindina de dimensiuni medii si descarcari electrice frecvente. In aceste conditii, primarul Mihai Chirica a dispus tuturor directiilor si societatilor comerciale din subordine sa ia masuri de urgenta pentru eliminarea efectelor negative ale furtunii violente. Servicii Publice SA si-a mobilizat toate echipele pentru a inlatura arborii cazuti si crengile in pericol ...