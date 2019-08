Municipalitatea ia masuri pentru diminuarea efectelor negative ale vremii caniculare

canicula iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Intrucat Municipiul Iasi se afla sub o avertizare meteorologica cod galben de canicula in zilele de 12 si 13 august, primarul Mihai Chirica a dispus Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta sa reactualizeze si sa aplice planul de masuri pentru diminuarea efectelor negative provocate de vremea caniculara asupra populatiei. Totodata, edilu-sef a cerut directiilor si societatilor comerciale subordonate sa completeze acest plan cu unele masuri punctuale pe care sa le aplice de urgenta. Astfel, Directia de Asistenta Sociala (DAS) a infiintat trei puncte de prim ajutor, mai exact in Piata Voievozilor (Club Alexandru cel Bun), cartierul Tatarasi (Club Oancea) si cartierul Nicolina (Club Nicolina). Fiecare a ...