Municipiul Constanta, bun de plata. Suma totala este o mica avere si are legatura cu un cartier din Faleza Nord. Cazul a ajuns la Curtea de Apel

Dosarul cu numărul 2278/118/2018 privește procesul intentat municipalității de către dezvoltatorul imobiliar House 3000 Real Investment.

Cazul a fost recent înregistrat pe rolul Secției a II-a civile, de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel.

Litigiul se poartă pentru o mică avere, fiind vorba despre peste 960.000 de lei – dobânzi legale penalizatoare și peste 62.000 de lei cheltuieli de judecată.

Creanțele, cumpărate de la Fin.Co.Ge.R.O. SpA

Ce sume s-au cerut



Decontul, la finalizarea lucrărilor

Judecătoriiau primit dosarul cu numărul 2278/118/2018, care privește procesul intentat municipalității de către dezvoltatorul imobiliar. Litigiul se poartă pentru o sumă ce poate fi considerată o mică avere, fiind vorba despre peste 960.000 de lei – dobânzi legale penalizatoare și peste 62.000 de lei cheltuieli de judecată, acestea fiind sumele pe carea fost obligat în primă instanță să le achite dezvoltatorului imobiliar. Sentința a nemulțumit și municipalitatea, dar și firma în cauză, așa încât ambele părți au atacat-o în apel, iar procesul se desfășoară acum la instanța superioară. Recent, dosarul a fost înregistrat pe rolul Secției a II-a civile, de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel, iar cauza se află acum în etapa procedurii prealabile primului termen de judecată.Amintim că, prin Hotărârea nr. 1785/2019 a Tribunalului Constanța, Municipiul Constanța prin Primar a fost obligat la plata sumei totale de peste 960.000 de lei. House 3000 Real Invesment cumpărase creanțele pentru lucrările de urbanizare publică pentru un cartier nou ridicat în zona Faleză Nord a orașului.Mai exact, așa cum arătam în edițiile anterioare, litigiul dintre dezvoltatorul imobiliar și municipalitate are la bază lucrările de urbanizare publică realizate de Fin.Co.Ge.R.O.SpA în zona Faleză Nord.Lucrările fuseseră realizate în baza contractului încheiat în anul 2000, între Primăria Constanța, condusă la momentul respectiv de Gheorghe Mihăieși, și Fin.Co.Ge.R.O. SpA, pentru ridicarea unui ansamblu rezidențial în cartierul Faleză Nord. Ulterior, creanțele au fost cumpărate de către House 3000 Real Investment de la Fin.Co.Ge.R.O.SpA, rămânând astfel ca prima societate să recupereze banii de la primărie.Minuta Sentinței nr. 1785/2019 precizează că Tribunalul „obligă pârâtul Municipiul Constanţa, prin primar, la plata în favoarea reclamantei S.C. House 3000 Real Investment S.R.L. a următoarelor sume: 380.587,04 lei, cu titlu de dobândă legală penalizatoare aferentă debitului în cuantum de 4.082.411,90 lei reprezentând tranşa de plată nr. 5, calculată pentru perioada cuprinsă între data 09.12.2016 şi data de 23.11.2017; 581.803,82 lei, cu titlu de dobândă legală penalizatoare aferentă debitului în cuantum de 9.075.145 lei, calculată pentru perioada cuprinsă între data de 27.04.2017 şi data de 22.12.2017“.Totodată, instanța „obligă pârâtul Municipiul Constanţa, prin primar, la plata către reclamanta S.C. House 3000 Real Investment S.R.L. la plata sumei de 62.131,69 lei cu titlul de cheltuieli de judecată“.Potrivit Sentinței nr. 1785/2019, litigiul dintre House 3000 Real Investment și Municipiul Constanța prin Primar, tranșat de judecători, are la bază, așa cum am precizat anterior, lucrările de urbanizare publică realizate în urma contractului încheiat în anul 2000 pentru ridicarea unui ansamblu rezidențial în zona Faleză Nord.În cererea de chemare în judecată formulată de House 3000 Real Investment, societatea solicita, conform www.rolii.ro, sume impresionante de la municipalitate. Concret, revendicările principale erau următoarele, potrivit sursei citate: „plata sumei de 4.186.457, 48 RON cu titlu de dobândă legală penalizatoare, calculată conformart.3 al.2 / 1din O.G. nr. 13/2011, dobândă aferenta tranșei de plată nr. 5 din debitul principal de 61.236.178,454 RON, aferent primului stadiu de execuție al lucrărilor de urbanizare publică din cadrul proiectului Faleză Nord (debit supus executării silite prin somația din data de 26.01.2011, emisă de către BEJ S. A. în dosarul de executare nr.241/2008); obligarea pârâtului la plata sumei de 632.711, 65 RON cu titlu de dobândă legală penalizatoare, calculată conform art. 3 al.2 / 1din O.G. nr.13 / 2011, dobândă aferenta debitului de 9.075.145 RON, debit urmărit silit prin somația din data de 25.04.2017, aferent stadiului nr. 5 de execuție al lucrărilor de urbanizare publică din cadrul proiectului Faleză Nord; obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată“.De asemenea, în subsidiar, societatea solicita „obligarea pârâtului la plata sumei de 2.468.936,46 RON cu titlu de dobândă legală penalizatoare, calculată conform art.3 al.2 din O.G. nr. 13/2011, dobândă aferentă tranșei de plată nr. 5 din debitul principal de 61.236.178,454 RON, aferent primului stadiu de execuție al lucrărilor de urbanizare publică din cadrul proiectului Faleză Nord (debit supus executării silite prin somația din data de 26.01.2011, emisă de către BEJ S. A. în dosarul de executare nr.241/2008); obligarea pârâtului la plata sumei de 373.137, 64 RON, cu titlu de dobândă legală penalizatoare, calculată conform art.3 al.2 din O.G. nr. 13/2011, dobândă aferentă debitului de 9.075.145 RON, debit urmărit silit prin somația din data de 25.04.2017, aferent stadiului nr. 5 de execuție al lucrărilor de urbanizare publică din cadrul proiectului Faleză Nord; obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată“.Tot în subsidiar, firma cerea „obligarea pârâtului la plata sumei de 751.415,44 RON cu titlu de dobândă legală remuneratorie, calculată conform art.3 al.1 din O.G. nr.13 / 2011, dobândă aferentă tranșei de plată nr. 5 din debitul principal de 61.236.178,454 RON, aferent primului stadiu de execuție al lucrărilor de urbanizare publică din cadrul proiectului Faleză Nord (debit supus executării silite prin somația din data de 26.01.2011, emisă de către BEJ S. A. în dosarul de executare nr. 241/2008); obligarea pârâtului la plata sumei de113.563,63 RON cu titlu de dobândă legală remuneratorie, calculată conformart.3 al.1din O.G. nr.13 / 2011, dobândă aferentă debitului de 9.075.145 RON, debit urmărit silit prin somația din data de 25.04.2017, aferent stadiului nr.5 de execuție al lucrărilor de urbanizare publică din cadrul proiectului Faleză Nord; obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată“.În motivarea acestor solicitări, reprezentanții SC House 3000 Real Investment au arătat că, în prezent, firma este „titulara tuturor creanțelor izvorâte din stadiile nr.1 — 5 de execuție a lucrărilor de urbanizare publică din Zona Faleză Nord“. Lucrările respective fuseseră realizate de către Fin.Co.Ge.R.O. SpA, urmând ca, potrivit sentințelor obținute în urma diverselor procese intentate Primăriei Constanța în acest sens, municipalitatea să le deconteze la momentul finalizării acestora, astfel cum fusese obligată de către judecători.Reprezentanții dezvoltatorului imobiliar House 3000 au precizat că firma cumpărase în anul 2013 o serie de creanțe de la creditoarea Fin.Co.Ge.R.O.SpA, iar în anul 2017 cumpăraseră și restul creanțelor, acesta fiind motivul pentru care societatea s-a adresat acum justiției.În replică, reprezentanții Primăriei Constanța au invocat sentința Curții de Apel Constanța prin care se hotărâse eșalonarea debitului pe o perioadă de 15 ani pentru „evitarea unei crize financiare în care s-ar afla municipiul Constanța prin achitarea unui debit neprevăzut în bugetele sale anuale“. De asemenea, avocații au mai arătat că municipiul Constanța a achitat ratele debitului la datele scadenței.La rândul lor, reprezentanții societății au argumentat că eșalonarea creditului viza doar „partea de pretenții decurgând din tranșa de plată nr. 5 stadiul 1 de execuție al lucrărilor de urbanizare, nu și creanța aferentă stadiului 5 de execuție“. Au mai spus avocații firmei că „hotărârea de eșalonare a produs efecte numai în privința creanței decurgând din stadiul I de execuție al lucrărilor, nu și în privința creanțelor decurgând din stadiile II-V“.În urma deliberărilor, judecătorii Tribunalului au decis să admită în parte acțiunea formulată de House 3000 Real Investment. Această hotărâre a nemulțumit, însă, toate părțile din dosar, astfel că acum le revine judecătorilor Curții de Apel Constanța sarcina de a afla cine are dreptate.