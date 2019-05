Municipiul Iasi a castigat unul dintre voucherele pentru WiFi puse la dispozitie de Comisia Europeana

programul WiFi4EU google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel de-al doilea apel de cereri pentru vouchere pentru WiFi, lansat de Comisia Europeana prin programul WiFi4EU, a avut loc intre 4 si 5 aprilie 2019. In cadrul acestui apel, mai mult de 10.000 de municipalitati din Europa au solicitat un voucher WiFi4EU. In urma evaluarii cererilor, Agentia Executiva pentru Inovare si Retele (INEA), agentia executiva a Comisiei Europene responsabila de implementarea programului WiFi4EU, a publicat lista oraselor castigatoare. Printre municipalitatile castigatoare se numara si Municipiul Iasi. In saptamana urmatoare fiecare solicitant va primi o notificare individuala a rezultatelor apelului. Dupa notificare, municipalitatile castigatoare vor trebui sa semneze un ac ...