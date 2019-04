Munti, castigatorul de la Chefi la cutite, si-a taiat stomacul. „Mi-a fost frica”

Castigatorul ultimului sezon Chefi la cutite, Munti, a decis sa-si micsoreze stomacul pentru a scapa de kilogramele in plus.

Munti si-a facut operatie de micsorare a stomacului a si a reusit sa slabeasca 14 kilograme, potrivit spynews.ro. El a marturisit, la emisiunea Xtra Night Show, de la Antena 1, ca i-a fost teama de interventie, dar ca a avut parte de sustinerea iubitei sale.

„Era normal la un moment dat sa fac chestia asta, mai ales ca am avut-o si pe logodnica mea aproape. Ea si-a facut chestia asta acum un an jumate. Chiar mai da jos si acum. Are o mica problema cu rontaitul. Ea m-a indemnat oarecum. Nu mai pot cu dietele. Am facut chestia asta. Mi-a fost frica. 20 000 de chestii mi-au trecut prin cap…

Nu inteleg lumea care-si face operatie si se apuca sa bage… eu ma vad pe mine acum. Nu mai pot. 20 de zile dupa operatie ai dieta. Nu ai cum sa bagi in tine. Un an de zile nu mai ai niciun fel de senzatie de foame… Doctorul mi-a zis ca trebuie sa ajung la 85 de kilograme”, a declarat Munti.

Munti – Mihai Munteanu, singurul reprezentant al lui chef Sorin Bontea din finala Chefi la cutite, si-a adjudecat trofeul si premiul de 30.000 de euro. Mihai Munteanu, Andrei Balazs si Maria Burlacu, singurul cutit de aur ramas in competitie, dar si singura femeie bucatar din finala, au fost cei ce au intrat intr-o ultima provocare culinara, o ultima lupta spre marele premiu al sezonului sase. Munti a dezvaluit ce are de gand sa faca cu banii, marturisind ca se simte dator fata de membrii echipei albastre, din care a facut parte la show-ul culinar Chefi la cutite.

