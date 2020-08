Mures: Barbat retinut dupa ce a furat banii unui croat in timp ce negocia cu el pretul unor oale

Parchetul de pe langa Curtea de Apel Targu Mures a emis, miercuri, o ordonanta de retinere pentru 24 de ore pe numele unui barbat in varsta de 39 de ani, in baza mandatului european de arestare emis de autoritatile din Croatia, dupa ce acesta i-ar fi furat banii unui cetatean croat in timp ce negocia cu el pretul unor oale.