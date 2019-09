Mures: Retinuti sau arestati la domiciliu pentru braconaj si nerespectarea regimului armelor si munitiilor

La data de 19 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureş, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin, au efectuat nouă percheziții, în localităţile Reghin, Gurghiu, Brâncoveneşti şi Ideciu de Jos, la locuinţele unor persoane bănuite de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi de braconaj cinegetic.În urma perchezițiilor, poliţiştii au găsit şi ridicat, în vederea cercetărilor, două arme letale deținute ilegal, calibrul 5,6 mm, dintre care una confecţionată artizanal, patru arme neletale deținute ilegal din categoria celor supuse autorizării, 1.667 de cartuşe muniție letală de diferite calibre, două amortizoare de sunet, două dispozitive de vedere pe timp de noapte, mai multe trofee de cervide, două piei de mistreț și una de urs, 135 de kilograme carne și preparate de carne de vânat, precum şi instrumente pentru reglarea armelor și componente pentru fabricarea muniției.Patru persoane, cu vârste cuprinse între 41 şi 64 de ani, au fost reţinute pentru 24 de ore, sub aspectul comiterii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, precum şi braconaj, iar faţă de două dintre persoanele reţinute anterior, instanţa a dispus măsura arestului la domiciliu.Poliția Română reamintește faptul că la data de 18 septembrie a.c., poliţiştii mureşeni au oprit în trafic, pe raza municipiului Reghin, un autoturism în care se aflau trei bărbaţi, cu vârste cuprinse între 40 şi 65 de ani, doi dintre ei fiind din municipiul Reghin, iar altul din comuna Gurghiu, aceştia fiind reţinuţi de poliţişti.În cauză, polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea Parchetului competent, în vederea stabilirii întregii activități infracționale.Acțiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române, iar în activități au fost angrenați și jandarmi de la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „colonel Sabin Motora” Mureş.