Muscatura de caine - Cat este ea de periculoasa si cum trebuie tratata

Exista candva prejudecata despre caini ca sunt animale curate, iar muscatura n-ar prezinta mari pericole, daca animalul nu este turbat. Lucrurile merita insa detaliate. Ar fi destul sa ne gandim la faptul ca aceste animale de companie adulmeca totul cu botul lor, ating cu limba ce nici nu te astepti, ba o utilizeaza ca hartie igienica atat in scop personal, cat si pentru a-i servi pe altii. In afara de turbare, respectiv rabia de care ne temem, cainele adaposteste o bogata colectie de bacterii cat se poate de periculoase pentru sanatatea noastra: tetanos, Klebsiella, Proteus, E.coli si multe altele. Daca insusi cainele nu se infecteaza, asta provine din faptul ca el are anumite imunitati, care noua ne lipsesc ...