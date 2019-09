Muse va lansa in decembrie o colectie cu 40 de piese nepublicate vreodata

muse google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trupa britanica Muse va lansa in decembrie o colectie care cuprinde 40 de piese nepublicate vreodata, potrivit NME. „Origin of Muse”, anuntata la inceputul acestui an, urmeaza sa apara pe 6 decembrie. Ea va cuprinde o brosura de 48 de pagini, noua CD-uri, patru viniluri si un interviu cu membrii grupului. In total, colectia va cuprinde 113 piese, dintre care 40 nu au fost lansate vreodata. Sfaturi pentru FESTIVAL. Ce trebuie sa stii pentru a avea o experienta de neuitat „Pentru a marca 20 de ani de la albumul de debut, «Showbiz», Muse a anuntat lansarea setului deluxe «Origin of Muse». Colectia va fi o cronica a trupei de la inceputurile in Devon, primele demo-uri, EP-u ...