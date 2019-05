Museum of Senses Constanta a primit vizita copiilor din centrele de plasament

"Museum of Senses Constanța își propune să fie un centru principal de divertisment în regiune, un obiectiv turistic important care să ofere o alternativă la soluțiile convenționale de distracție pentru orice vârstă. Copiii sunt atrași de astfel de provocări și în același timp au parte de o experiență educativă care îi stimulează în mod natural. Am răspuns inițiativei Copii cu Viitor și ne-a făcut plăcere să primim grupe de copii din centre de plasament. Sperăm că, dincolo de distracție, i-am provocat pe copii să fie mai dornici de a descoperi și a înțelege lucrurile din jurul lor, pentru a evolua permanent", spune Alina Briceag, Manager al Museum of Senses Constanța.

În programul Copii cu Viitor, Museum of Senses Constanța (Muzeul Simţurilor) a fost vizitat de mai multe grupe de copii şi tineri instituționalizați.Aceştia au avut parte de aventuri oferite de spațiile ingenios construite în acest muzeu cu totul special. Cei mai mulți dintre ei nu știau la ce să se aștepte și au fost luați prin surprindere încă de când s-au pierdut prin labirintul cu oglinzi... Copiii au trecut probele de echilibru, au testat mirosuri, sunete, s-au jucat cu lumini și iluzii optice... și s-au distrat din plin! O mulțime de surprize au fost descoperite la Museum of Senses Constanța, spațiu de divertisment și cunoaștere ce cucerește orice vizitatori, indiferent de vârstă.Vizitele au fost ghidate de reprezentanți ai Muzeului Simțurilor, deschis în această primăvară în centrul comercial Vivo Constanța.Au pășit în ineditul muzeu copii și tineri cu vârste de la 7 la 20 de ani de la centrele de plasament Antonio, Delfinul, Micul Rotterdam și Ovidiu, precum și de la Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgență.Accesul a fost oferit gratuit pentru copii, educatori și voluntari de către Museum of Senses Constanța, devenit astfel partener al programului Copii cu Viitor, lansat în beneficiul copiilor din centre de plasament și a altor categorii de copii vulnerabili, program derulat de Asociația Club de Bine și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța."Museum of Senses Constanța este una dintre cele mai noi și mai intense experiențe disponibile în Constanța și ne bucurăm că a putut primi atât de mulți copii din centrele de plasament la așa scurt timp de la lansare. Copiii din centre au beneficiat de vizite ghidate în acest spațiu care i-a provocat să își folosească toate simțurile, să afle lucruri noi și să gândească. Astfel de experiențe care îmbină partea educativă cu partea de divertisment sunt cele mai bune metode prin care putem aplica principiile programului Copii cu Viitor. Ne bucură acest parteneriat prin care Museum of Senses Constanța oferă o mână de ajutor comunității și acționează într-un program dedicat copiilor vulnerabili, care nu au alături de ei familii care să le ofere accesul la astfel de experiențe importante în procesul educațional și social", declara Răzvan Iancu, Președinte al Asociației Club de Bine și Coordonator al programului Copii cu Viitor - voluntar în ambele demersuri.Copii cu Viitor (www.facebook.com/copiicuviitor) reprezintă cel mai amplu program din Constanța dedicat copiilor din centre de plasament și altor copii vulnerabili, dezvoltat de Asociația Club de Bine și DGASPC Constanța. Programul se concentrează pe realizarea de activități în beneficiul copiilor, cu accent pe educație, dezvoltare personală, motivație și integrare socială. Abordarea este una aparte - 100% voluntariat și transparență în utilizarea resurselor, costuri logistice minime și contribuție maximă în mod direct pentru copii. Programul își propune să mobilizeze resursele din sistemul de protecție, dar mai ales resursele din comunitate - parteneri, sponsori, donatori individuali, voluntari. Finanțarea este asigurată exclusiv din fonduri private - orice persoană sau companie este invitată să se implice pentru binele copiilor vulnerabili și implicit pentru binele general al comunității. Pe www.copiicuviitor.ro se pot realiza donații online.