,,Music to My Eyes” – program special la Filarmonica Cluj

Filarmonica de Stat ,,Transilvania”, instituție de cultură care funcționează în subordinea Consiliului Județean Cluj, invită publicul interesat vineri, 31 mai , de la ora 19.00 , la un concert în care dirijorul și compozitorul Cristian Spătaru (care a și făcut o mare parte dintre aranjamentele pieselor din program), alături de Orchestra Filarmonicii, îi va transpune pe fiecare dintre cei prezenți în lumea filmului, dar și a filmului propriu, oferindu-le un program superb, sub tema ,,Music to My Eyes”.

Programul se va deschide cu Marşul lui Raider din filmul Indiana Jones şi căutătorii arcei pierdute al lui John Williams, un film câştigător a patru premii Oscar şi a unui premiu BAFTA. Coloana sonoră este interpretată, pe albumul original, de London Symphony Orchestra, sub bagheta compozitorului. Raiders March este cunoscut şi ca tema lui Indiana Jones, folosită în întreaga serie.

John Williams mai este prezent în program și cu Marşul din Superman. Cele trei componente ale temei lui Superman sunt extrem de bine echilibrate: o fanfară, un marş (de altfel şi tema principală asociată personajului) şi o temă de iubire (Can You Read My Mind).

Seara continuă cu Suita filmului James Bond de John Barry, care a compus muzica pentru unsprezece filme din seria James Bond, dar şi pentru alte filme celebre, ca Dansând cu lupii, Departe de Africa, Născută în libertate şi Leul în iarnă, coloane sonore care i-au adus Premiile Oscar, BAFTA şi Grammy. Gabriel’s Oboe din filmul The Mission este o emblemă a lirismului lui Ennio Morricone, iar selecţiunile orchestrale din The Sound of Music s-au bucurat mereu de un succes colosal (conţin hituri ca Do-Re-Mi, My Favorite Things, I Have Confidence, Maria sau So Long, Farewell).

O altă coloană sonoră celebră este cea a filmului Gladiatorul, compusă de Hans Zimmer. Muzica pentru scenele de bătălie a fost considerată ca fiind inspirată direct din Marte: solul războiului de Holst. Alte puternice asemănări muzicale pot fi identificate în scena intrării triumfale în Roma a lui Commodus: Preludiul la Aurul Rinului şi Marşul funebru al lui Siegfried din Amurgul zeilor de Wagner. Dincolo însă de acest lucru, coloana sonoră semnată Zimmer-Gerard reprezintă una dintre cele mai de succes şi mai bine vândute din istoria filmului de la Hollywood.

Programul mai conține Song about Winter din Game of Thrones de Ramin Djawadi (aranjament de Dan Variu), Suita filmului Piraţii din Caraibe. Blestemul Perlei Negre de Klaus Badelt (pentru celelalte trei filme din serie, muzica a fost compusă de Hans Zimmer) și o un excelent aranjament orchestral făcut de dirijorul Cristian Spătaru privind niște selecțiuni din coloana sonoră a desenelor animate Tom și Jerry.

Informații despre artiști

Cristian Spătaru, născut la 18 ianuarie 1993, la Chișinău, Republica Moldova, a început să învețe muzică încă de la 8 ani, luând primele lecții de pian și teoria muzicii și cântând în cor.

A început cursurile Colegiului de Muzică din Chișinău în 2008, unde a studiat muzicologia și compoziția. El a fost distins de trei ori consecutiv cu locul 1 la Concursul Național de Compoziție națională din Moldova. Între timp, a început să lucreze cu Orchestra Națională pentru Tineret, pentru care a compus 5 lucrări vocale, corale, orchestrale și a făcut mai mult de 150 orchestrații.

În 2013 a urmat Academia de Muzică din Chișinău, unde a studiat un an compoziție cu Pavel Rivilis. Lucrează cu Orchestra Națională pentru Tineret în calitate de compozitor și participă la festivaluri pentru al șaptelea an consecutiv. În prezent, studiază compoziția cu MichaelJarrell, fiind în anul 5 la University of Musicand performing Arts Vienna.

Repertoriul său include 30 lucrări solo pentru diverse instrumente (18 pentru pian), 12 lucrări vocal-corale, 14 lucrări de cameră, 6 lucrări pentru orchestră, 2 lucrări pentru cor și orchestră și aproximativ 150 de orchestrații și aranjamente.

Cristian Spătaru este și dirijorul asistent al lui Gabriel Bebeșelea, în multe dintre proiectele acestuia, dar are și separat un bogat repertoriu dirijoral.

