Musicalul "The Devil Wears Prada" va avea premiera vara urmatoare

The Devil Wears Prada google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Adaptarea in musical a povestii "Diavolul se imbraca de la Prada/ The Devil Wears Prada", bestseller semnat de Lauren Weisberger care a fost transformat intr-un film de succes in 2006 cu Anne Hathaway si Merry Streep, va avea premiera pe 14 iulie 2020, la Teatrul "James M. Nederlander" din Chicago, potrivit The Hollywood Reporter. Versiunea pentru scena a "The Devil Wears Prada", care exploreaza lumea nemiloasa a modei din Manhattan, prin relatia dintre tanara scriitoare Andy si editorul exigent al unei reviste Miranda Priestley, va fi regizata de castigatoarea premiului Tony, Anna D. Shapiro. Un actor din "Stargate Atlantis" si "Arrow", in ...