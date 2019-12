Mutare de efect in Guvern: primul inalt demnitar 'made in Diaspora' din cabinetul Ludovic Orban

Guvernul Ludovic Orban a instalat la 'comanda' principalei structuri guvernamentale pentru Diaspora un liberal cu o traiectorie inedită. Consilierul județean PNL Vrancea, Ovidiu Burdușa, a fost numit șef al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, fostul minister desființat de liberali.

„Locuiesc în Italia de aproape 17 ani (...) În ultimii ani, am vrut să întorc ţării mele, judeţului Vrancea din care provin şi oraşului natal Panciu o parte din experienţa dobândită în Europa. De aceea, m-am decis să mă implic în schimbarea de acasă, candidând pentru un post de consilier judeţean în Vrancea, în 2016. Astfel, am devenit primul român din Diaspora ales într-un Consiliu Judeţean în ţară şi mi-am luat misiunea foarte în serios. Am făcut naveta între Roma şi Focşani, pe cont propriu, şi chiar dacă a fost dificil, m-am bucurat mereu că pot fi alături de colegii mei din PNL în încercarea de a aduce un suflu nou în politica din ţară, pentru mai binele vrâncenilor de acasă şi de peste graniţe”, a scris Burdușa pe Facebook.