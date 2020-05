Mutare exploziva anunțata de Marcel Ciolacu: Parlamentul nu va intra in vacanța; rasturnarea Guvernului e o varianta

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat duminică seară la România TV că a discutat cu ALDE și Pro România să nu existe vacanță parlamentară, urmând ca Senatul și Camera Deputaților să fie convocate în sesiuni extraordinare. Seful PSD a indicat in acest context ca vrea o motiune de cenzura, dar vrea sa o depuna cand are sanse. Ciolacu a spus ca in timpul starii de alerta PSD nu va depune o motiune de cenzura. Cum starea de alerta dureaza maxim 60 de zile, nu este exclus la vara, in iulie-august, in Parlament sa se voteze o motiune de cenzura a carei adoptare ar duce la demiterea Guvernului.

„Categoric ca vrem sa depunem o motiune de cenzura. Nu sunt adeptul depunerii de dragul depunerii, sa nu treaca. In continuare cred ca cea mai buna varianta este un Guvern de uniune nationala. Suntem foarte hotarati si acum. In primul rand, am vorbit cu colegii mei din alte partide parlamentare, si cu dl Ponta si cu dl Tariceanu, sa nu intram in vacanta parlamentara anul acesta, sa intram in sesiune extraordinara si iulie si august. Nu cred ca e oportun sa depunem o motiune de cenzura pe perioada starii de alerta”, a declarat Ciolacu.

